عمر كمال ينشر صورة من أحدث ظهور له في دبي عبر إنستجرام

نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" من داخل دبي.

وظهر عمر من داخل حديقة أحد الفنادق، مرتدياً اللون الأسود، وعلق قائلاً "صباح الفل".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:" صباح الفل والياسمين"،" نجم مصر الأول"،" ربنا يفرحك ياحبيبي".

وكانت أغنيته الجديدة "انتي قلبي" تخطت حاجز الـ6 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها، وهي دويتو فني بينه وبين المغنية شيماء المغربي.

وتصدر المطرب عمر كمال تريند “يوتيوب” للمقاطع الموسيقية الأكثر تداولا داخل مصر بأغنية "انتي قلبي وربنا"، والتي حققت 6 ملايين و650 ألف مشاهدة في 4 أيام منذ طرحها.

وجاءت النجمة شيرين في المركز الثاني بأغنيتها الجديدة "وباحلفلك" التي حققت 3 ملايين و 300 ألف مشاهدة في خلال 5 أيام.

وجاء الفنان تامر عاشور ثالثا في سباق التريند بأغنيته الجديدة "تيجي نتراهن"، التي تجاوزت 900 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة منذ طرحها.