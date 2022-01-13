برلمانية: لجنة الصحة ستعقد جلسات استماع حول مشروع المجلس الصحي المصري

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن لجنة الصحة بالبرلمان ستعقد اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، لعقد جلسات استماع للنقابات والمسئولين عن التدريب حول مشروع قانون المجلس الصحي المصري،مشيرة إلى أن المهن الصحية ، أحد أكثر المهن المعرضة للتتفتيش ، لذا نريد الخروج بقانون يكون بمثابة دفعة قوية للقطاع الطبي، ورفع العبء الكاهل عن الطاقم الصحي.

و أوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن مشروع القانون الجديد يستهدف تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وعن مزايا إنشاء المجلس الطبي المصري، أفادت عضو صحة النواب أنه بمثابة خطوة ممتازة طال انتظارها لرفع كفاءة الطاقم الطبي ، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على المواطن المصري، نتيجة لحصوله على خدمة طبية مميزة من مقدمي خدمة على مستوي عال من الكفاءة والمهنية ، إلى جانب المساهمة فى توحيد المعايير التى يحصلون من خلالها على تراخيص مزاولة المهنة .

و كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة ، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.