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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية| محمد عبده: اعتزال الفن مسئولية أكبر من تحملي

محمد عبده
محمد عبده

نفى الفنان السعودي محمد عبده نيته لاعتزال الفن والغناء قريبا، بعد الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك في تصريحات إعلامية على هامش حفله بموسم الرياض.

وقال الفنان محمد عبده لكاميرا قناة روتانا ردا على سؤال المذيع حول حقيقة هذه الشائعات:"الاعتزال مسئولية أنا مش قدها.. وأكبر من تحملي.. ما أقدر أتحملها أبدا".  

أبناء محمد عبده 

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، يكشف فيها عن اسمه. 

وكتب محمد عبده قائلا:" الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

محمد عبده وعبد المجيد عبد الله

وتصدر النجمان السعوديان محمد عبده وعبد المجيد عبدالله، تريند جوجل بالسعودية، وذلك بعد مشاركتهما فى احتفالات السعودية بموسم الرياض، في إطار احتفالات رأس السنة منذ أيام.

وخطف محمد عبده وعبد المجيد عبد الله، الأنظار إليهما بعد ظهورهما على المسرح سويا، حيث كل منهما مازح الأخر وتبادلا الحوار.

ووجه عبد المجيد عبد الله رسالة إلى جمهوره فى العام الجديد مع صديقه محمد عبده، متمنيا أن يكون عاما سعيدا وأن يعود مرة أخرى إلى الحفلات بعد غياب بسبب ظروفه الصحية.

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السعودية| الفنان محمد عبده ينجب الطفل الحادي عشر

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هاصفعك على أذنك.. محمد عبده يمازح عبد المجيد عبدالله (فيديو)

ورد محمد عبده على عبد المجيد عبد الله: “إيه ظروفك الصحية وأنا شايفك أمامي زى الجنى”. 

ورد عبد المجيد عبد الله قائلا: “أعانى من التهابات في الأذن الداخلية تتسبب لى فى عدم اتزان عند الوقوف على المسرح”. 

ومازحه محمد عبده قائلا: “لو أصفعك على أذنك تصبح بصحة جيدة". 

وشهد حفل رأس السنة الميلادية في العاصمة السعودية الرياض لفتة طيبة أبرزت المحبة بين فنان العرب محمد عبده والفنان عبد المجيد عبد الله.

ونشرت شركة روتانا مقتطفات من الحفل، ظهر فيها عبد المجيد عبد الله، وهو يقدم محمد عبده لجمهور الحفل ليطالبه الأخير بوعد الجمهور بالاستمرار بحضوره مردداً ومشجعاً مع الجمهور: «أبو عبد الله .. أبو عبد الله».

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