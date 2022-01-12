السيسي : مصر دولة شابة وتعاملنا بانضباط شديد مع جائحة كورونا

خلال جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" في ثالث أيام فعاليات منتدي شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث أكد الرئيس أن الفقر من أهم الموضوعات التى تحتاج من الجميع الاهتمام بها، متابعا: "خلينى أوجه من خلال آية وسارة شبابنا أوجه التحية إلى شباب مصر.. المؤتمر اللى موجودين فيه ده أحد أفكار شباب مصر.. حياة كريمة وهى نموذج ملهم أحد أفكار شباب مصر.. كل التحية للشباب في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي "الفقر في بلادنا وفى بلاد كتير.. الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها.. عاوز أتكلم على مستوى الأسرة ممكن تقول بيدخل الأسرة في متاهة.. وعلى مستوى الدولة بيدخل الدولة في متاهة.. متاهة التخلف والجهل.. كله عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل.. يلفوا ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة".

وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الشباب الضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم، قائلا: "الشباب اللى موجود هنا.. انا بتكلم على الشباب متواجد معنا وضيوف في بلادنا يعرف أن البلد دى منذ 10 سنوات وتحديدا فى 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل".

وأوضح أنه بعد عام 2011، وحتى بعد الإجراءات وانتخابات أتت حكومة أو قيادة الشعب مقدرش يستحمل أدائها في سنة وخرج عليها"، مشددا علي أن حجم الإنفاق الذى قامت بهد الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعني 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.

وتابع: "لما بدأنا المسؤولية مكنش في دماغنا غير محاربة الفقر في مصر عن طريق العمل بإخلاص وجد ، وقدر الإمكان بإتقان وإيمان ، مكنش فيه حل تاني ..حجم الجهد اللى اتعمل مش بتاع رئيس، ده جهد دولة وحكومة"، مضيفا أن العالم كان يحتفل قبل جائحة كورونا، بخروج مليار شخص من الفقر، وعندما أتت الجائحة، تركزت مساعي العالم فى الحفاظ على المليار شخص الذين أخرجوا من الفقر، حتى لا يعودوا إليه مرة أخرى، محذرا بالقول: "الفقر أخطر كتير وهو جائحة تدمر المستقبل والحاضر".

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر أدارت التوازن خلال أزمة كورونا، ما بين الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت والعمل بلا توقف، متابعا: "الفقر يصيب الدول بفقدان الأمل، لذلك نجد هناك إرهاب وتطرف واقتتال وثورات".

وتابع الرئيس السيسي: "كان عندنا أكتر من مليون أو مليون ونص إنسان كانوا موجودين في ظروف حياة صعبة جدا، وماقلناش هنعمل ده ازاى، ولكن تضافرت الجهود بين الدولة وبين صندوق تحيا مصر، وأنشأنا ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية وسوف نظل نعمل في هذا الاتجاه حتى نصل إلى مليون وحدة سكنية، رغم الأرقام الكبيرة ماليا لتنفيذ ذلك، ولكن الهدف منه نتحرك حتى نخرج من دائرة الفقر الموجودين فيه

وأكد أن مواجهة الفقر المتعدد لا يقتصر على توفير الأموال، متابعا: "الفكرة مش أنى أوفر الفلوس بس.. أدخل كدولة بإجراءات متكاملة تحقق معادلة هذا الفقر المتعدد.. عندنا تعليم مش جيد وصحة مش جيدة ودخل مش جيد.. وسكن مش جيد.. وعملنا 300 ألف وحدة اللى بنتكلم عليهم دول كان يتم تجهيزهم وتأسيسهم في دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة".

وأضاف السيسي: "احنا مش من الدول الغنية.. لما نيجى نتلكم على الولايات المتحدة وانجلترا فرنسا دى دول غنية كدول.. واحنا كدولة مش قولنا المواطنين دول مش نقدر نعملهم حاجة.. لا.. الفقر ده فقرنا ونتحرك على العمل عليه وتحسين حياة المواطنين.. وعملنا وجهزنا شقق وفرش يليق بيهم".

وتابع السيسي: "للقائمين على المؤتمر.. ادوا فرصة للشباب اللى جاى من برة يرى تجربتنا.. دى تجربة يمكن الاستفادة منها.. عملنا 250 -300 ألف وحدة سكنية فيها 3 غرف ومش غرفة ولا غرفتين.. وبالتالي مش هاقدر أقوله لا".

وأشار إلي استمرار العمل من أجل القضاء على الفقر في مصر، مضيفا: "هنفضل نشتغل ونشتغل حتى نخرج من الفقر في مصر

وتابع :" مشروع حياة كريمة وكل اللى احنا بنعمله في مصر خطوة من ألف خطوة لسه هنعملها وده كلام مش معنوى".

كما أكد أن تأثير جائحة كورونا على مصر غير باقى الدول، مضيفا: "طيب هناخد الإجراءات الصحية وإرشادات منظمة الصحة العالمية أكيد ، لأن دول مواطنينا وبنخاف عليهم، طيب هنعمل إجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا، نخفف عن الناس اللى تضررت من الجائحة مثل القطاع السياحي أكيد".

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم إطلاق حوافز بـ 100 مليار جنيه كان أمر مبكر جدا ، وفيه دول كتير في العالم مكنتش اتحركت ، وقولنا نضخ 100 مليار جنيه للحفاظ على الشركات القائمة بالفعل وتأجيل المستحقات المطلوبة منهم شريطة عدم تسريح العمالة.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر دولة "شابة"، والعاملون بها يقدرون بعشرات الملايين، لو توقفوا ، هيبقا نصف مداخلها منين؟، مضيفا: "الدولة هتبقا غير قادرة على إعطاء هذا العدد أموال وإعانات، وتساءل الرئيس: أديك إعانة ولا منحة وفلوس ولا عمل؟، احنا اخترنا العمل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم: هذا الاختيار سيحافظ على تدفق الأموال و ستتقدم الدولة بمعدلات كان المفروض مش هتحصل..نوقف كل حاجة لغاية لما نطمئن ان الجائحة انتهت ثم نبتدى نتحرك ..تجربنا غير كده ، قولنا لا هنتحرك في العمل ونخفف من آثار الجائحة اقتصاديا ونتعامل بانضباط شديد مع الإجراءات الصحية المطلوبة ولو احتجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل وده اللى تم.

وأشار الرئيس السيسي، إن التواصل مستمر بين الحكومة المصرية والشعب، ولن يكون هناك إخفاء أي شيئ من الحقائق، مردفا: "مش بنخبي حاجة وبنقول للناس كل حاجة، ولما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي اتقال ده إجراء يتم التحسب منه كثيرا، وكنا خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على الإجراءات الصعبة في نوفمبر 2016.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه يسجل احترام وتقدير ويوجه تحية للشعب المصري، لأنه تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، قائلا: "مش هقول سر ولا حاجة.. لما كنا نناقش الموضوع ده كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدًا منه، ولكن كنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية، وقلت البرنامج ده هيُمرر والناس هتقبله وهتتحمله ولو ماكناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا مع جائحة كورونا".

وأكمل الرئيس في حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي: "الإصلاح الاقتصادي كان الطريق الذي تحملنا من خلاله صدمة اقتصادية وصحية في مصر مع الجائحة"، مشيرا إلى أن مفهوم الفقر الذي تتركز نسبة 60% منه في البلاد الأفريقية، من الجميع النظر إليه باهتمام، معلقا: "يستحق مننا كلنا إننا لا ننام ولا نغفل إلا لما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل".

وقال الرئيس السيسي، إنه تحدث مع المؤسسات الدولية خلال فعاليات منتدى الشباب حول الائتمان منخفض التكلفة للدول الأفريقية، وأنه ضرورة كبيرة، متابعا: "المخاطر اللى موجودة في أفريقيا كثيرة وبالتالى المؤسسات الدولية والبنوك اللى بتدى قروض بتكون مخاطر الائتمان عالية.. الغنى يقدر ياخد منخفض التكلفة.. والعدمان مش قادر ياخد إلا بتكاليف عالية.. عمرنا كده ما هنخرج من الفقر.. بقت معادلة صعبة.. ياخد فلوس بكتير تكلفنى كتير وأعباء كتير.. وافضل مش قادر".

وأضاف الرئيس السيسي: "الشعوب مش مستحملة ده ومن حقها أنها تحلم.. وتبدأ تؤثر ويبقى فيه حالة عدم استقرار وفيه خراب وتدمير للدول.. ويطلع الإرهاب.. وتبقى فيه هجرة غير شرعية والناس عاوزه تسيب بلادها وتروح على البلاد الغنية علشان تعيش.. خلونا نعيش الغلابة.. شكرا جزيلا.

bfca594e-6fee-42c9-8f35-a2ead089b7e9