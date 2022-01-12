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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يلتقي شباب تنسيقية الأحزاب بمنتدي شباب العالم وشباب جنوب سيناء : يشيدون باهتمام الدولة بشباب سيناء

فودة يلتقي تنسيقية الأحزاب.. شباب جنوب سيناء يشيد بمنحهم الفرصة لتحمل المسئولية

فودة يلتقي تنسيقية
فودة يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب علي هامش مشاركتهم بمنتدي شباب العام المنعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 الى 13 يناير الجاري، وتحاور مع الشباب في كثير من القضايا التي تمس الشباب والوطن .

وأكد أن شرم الشيخ تعيش في عرس كبير خلال انعقاد منتدي شباب العالم، والذي أصبح اسمه مرتبط بمدينة السلام، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدي  شباب العالم واهتمامه بقضايا التنمية يؤكد سعيه لمستقبل أفضل لمصر وللعالم.

وأوضح فودة  أن انعقاد منتدي الشباب في شرم الشيخ في نسخته الرابعة بعث رسائل بالاستقرار  والأمان وعهد جديد لانطلاقة سياحية غير مسبوقة . 

في سياق متصل كان عدد كبير من شباب جنوب سيناء شارك في منتدي شباب العالم ومن بينهم الشابة البدوية سهام سعيد خريجة الجامعة البريطانية، والتي شاركت في عرض معروضات التراث السيناوي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشاب البدوي جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء الذي كرمه الرئيس السيسي سابقا لدوره في مشروع حياة كريمة بجنوب سيناء.

وقد اشاد شباب جنوب سيناء باهتمام الدولة بشباب سيناء في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  ومنحهم ادوار القيادة ومشاركتهم في المسئولية.


اقرا ايضا :
منتدي شباب العالم ينعش الحركة السياحية بشرم الشيخ 

 

تنسيقية شباب الأحزاب

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اللواء خالد فودة شرم الشيخ تنسيقية شباب الاحزاب جنوب سيناء منتدى الشباب

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