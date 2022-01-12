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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يقترب من الأوسكار.. أندرو جارفيلد يكشف معوقات مسيرته الفنية في البداية لعدم وسامته

أندرو جارفيلد
أندرو جارفيلد

كشف الممثل الأمريكي من أصل بريطاني أندرو جارفيلد عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، ورفضه في إحدى الأدوار لعدم وسامته بحسب موقع فاريتي. 

أندرو جارفيلد الذي يستمع حاليا بنجاحه الكبير بعد مشاركته في فيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home، وفيلمه الموسيقي الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس ومتوقع أن ينال عنه ترشيحا جديدا للأوسكار Tick, Tick... Boom!.

أندرو جارفيلد الذي يبلغ من العمر 38 عاما، أكد في مقابلة مع انترتينمنت تونايت، على أنه كان "يائسا" في البداية بعد رغبته العارمة في المشاركة بدرو الأمير قزوين في فيلم The Chronicles of Narnia لكنه رفض لعدم وسامته الكافية وأنه لا يتمتع بالمظهر الصحيح للدور. 

وحينما علم أندرو جارفيلد من وكيله سبب رفضه ومنح الدور للممثل بن بارنز، انهار في البداية وكان دائم التذمر، لكنه الآن غير مستاءا من القرار. 

وعلى التوازي تم تعويض أندرو جارفيلد بالعديد من الأدوار، وترشح لنيل الأوسكار عام 2017 عن بطولة فيلم Hacksaw Ridge، فيما حقق نجاحا كبيرا ببطولة سلسلة أفلام سبايدر مان. 

حفل الأوسكار

يشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 المقبلة، عودة المضيف الرئيسي لأبرز حدث فني والمقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

كان المذيع جيمي كيميل هو آخر من تولى استضافة حفل الأوسكار خلال عامي 2017 و2018، في بث تلفزيوني مباشر شاهده أكثر من 26 مليون شخص، وبداية من 2019 غاب المضيف الرئيسي عن هذا الحدث السنوي فزادت المشاهدات المباشرة إلى حوالي 30 مليون. 

وفي مقابلة مع هوليوود ريبورتر عبر توم هولاند بطل سلسلة أفلام سبايدر مان، عن رغبته في استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وعلم الموقع الأمريكي أن أكاديمية فنون وعلوم الصور تواصلت معه من أجل تحقيق هذه الأمنية. 

ظل مكان مضيف حفل الأوسكار فارغا منذ أزمة الممثل الكوميدي كيفين هارت الذي انسحب من تقديم هذا الحدث السنوي الضخم بعدما تم الإعلان عن اختياره وتحقيق حلمه على إثر تغريدات مسيئة أعيد نشرها له على مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرور سنوات عليها. 

أندرو جارفيلد أفلام سبايدر مان The Chronicles of Narnia الأوسكار أفلام أندرو جارفيلد

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