بسبب جائحة كورونا.. تأجيل وإلغاء معظم حفلات موسم الجوائز العالمية قبل الأوسكار

بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وظهور متحوراته الجديدة التي تسببت أزمة كبرى، تأجلت العديد من حفلات توزيع الجوائز الفنية العالمية خلال الأيام الماضية.

كان مقررا عودة العديد من حفلات توزيع الجوائز والمهرجانات الفنية لطقوسها الاحتفالية المعتادة ما قبل الجائحة، لكن وبشكل مفاجيء بدأ الإعلان عن تأجيلات وتغييرات كبيرة في الخطط.

نذكر فيما يلي عدد من الحفلات والمناسبات الفنية التي تأثرت بالجائحة هذا العام.

غياب المشاهير والإعلام عن حفل جولدن جلوب

أعلن المتحدث باسم رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود أن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي سيقام في نهاية الأسبوع الحالي، لن يذاع مباشرة سواء على التلفزيون أو الانترنت.

وأكد المتحدث باسم الرابطة، أن حفل جولدن جلوب هذا العام، سيكون خاصا وستعلن الأسماء الفائزة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع جولدن جلوب.

فيما سيتم الإعلان عن قوائم الفائزين بجوائز جولدن جلوب كاملة عبر بيان صحفي ينشر عقب انتهاء الحفل الذي سيستغرق تقريبا 90 دقيقة بحسب موقع ديديلاين.

أصرت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود على إقامة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في موعده يوم 5 يناير الجاري دون بث تلفزيوني ومع غياب المشاهير.

الحفل الذي سيقام في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، لن ينظم سجادة حمراء للمرشحين أو أي لقاءات إعلامية على هامش الحدث، وأن الضيوف الحاضرين للحدث بأعداد قليلة ستطبق عليهم قواعد التباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامة الطبية.

يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رغم المقاطعات من قبل الفنانين، وغياب البث المباشر عبر محطة NBC، وانتشار متحور كورونا، والتخوفات من أعداد الإصابات المتزايدة.

تأجيل الجرامي لأجل غير مسمى

تم وبشكل نهائي تأجيل حفل توزيع الجرامي الموسيقية لأجل غير مسمي، بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا، ولم يحدد أي موعد جديد لإقامة الحدث.

كانت الجرامي تستعد هذا العام لعودة أعداد الجمهور الكبيرة إلى هذا الحدث السنوي يوم 31 يناير الجاري، في مكانه التقليدي، وسط مدينة لوس أنجلوس، لكن زيادة أعداد الإصابات تسبب في تأجيله.

وقالت مصادر لمجلة فاريتي الأمريكية، إنه من المرجح نقل الحفل إلى شهر أبريل أو مايو المقبل، وترددت شائعات حول فكرة نقل الحفل من هوليوود إلى مدينة أخرى مثل لاس فيجاس.

مهرجان صندانس الافتراضي

ألغت إدارة مهرجان صندانس السينمائي الدولي كل فعاليات الحضور الشخصي لنسختها المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 30 يناير الجاري، وتحويل الحدث لإقامته افتراضيا.

ستقام فعاليات مهرجان صندانس عبر الإنترنت، بشكل حصري، وقال المنظمون في بيان لهم بأنه على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية إلا أن متحور أوميكرون أثبت خطورته العالية، وانتقاله بشكل غير متوقع.

تأجيل حفل جوائز اختيارات النقاد

أعلنت جمعية اختيارات النقاد تأجيل حفل توزيع الجوائز السنوي الذي كان مقرر إقامته يوم 9 يناير الجاري، دون تحديد موعد حديد للحدث.

وأكدت جمعية النقاد في بيان لها على أن التأجيل هو القرار الأصح في هذا الوقت، وذلك بعد التشاور مع مسئولي الصحة العامة في لوس أنجلوس، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع.