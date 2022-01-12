بث مباشر لمراجعة جغرافيا أولى ثانوي على منصة حصص مصر .. غدًا

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الصف الأول الثانوي، لمتابعة البث المباشر المقرر إذاعته على منصة حصص مصر ، لمراجعة مادة الجغرافيا .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنه سيتولى تقديم البث المباشر لمراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي ، أحمد فهمي والذي يعد من أبرز المعلمين المتخصصين في الجغرافيا في التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : ستتم إذاعة البث المباشر لمراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة حصص مصر ، غدا الخميس ١٣ يناير الساعة ٤ عصراً برعاية وزير التربية والتعليم .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه سيتاح لطلاب الصف الأول الثانوي المتابعين للبث المباشر امكانية كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث.

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مواعيد عرض البرامج التعليمية على قنوات مدرستنا

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية المقرر بثها لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على قنوات “مدرستنا” التعليمية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الجداول تخص مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة مدرستنا ١، ٢ المقرر بثها خلال الفترة من ٩ يناير حتى ١٦ يناير، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة البرامج التعليمية على قنوات مدرستنا من خلال الترددات التالية:

تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

يذكر أنه قد نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا في: