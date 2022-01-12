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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر لمراجعة جغرافيا أولى ثانوي على منصة حصص مصر .. غدًا

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الصف الأول الثانوي، لمتابعة البث المباشر المقرر إذاعته على منصة حصص مصر ، لمراجعة مادة الجغرافيا .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنه سيتولى تقديم البث المباشر لمراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي ، أحمد فهمي والذي يعد من أبرز المعلمين المتخصصين في الجغرافيا في التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : ستتم إذاعة البث المباشر  لمراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة حصص مصر ، غدا الخميس ١٣ يناير الساعة ٤ عصراً برعاية وزير التربية والتعليم  .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه سيتاح لطلاب الصف الأول الثانوي المتابعين للبث المباشر امكانية كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث.

ويمكن متابعة مراجعات منصة حصص مصر من خلال الضغط هنا 

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وكيل التعليم: انتظام امتحانات الفصل الأول بمدارس بورسعيد

مواعيد عرض البرامج التعليمية على قنوات مدرستنا

 

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية المقرر بثها  لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على قنوات “مدرستنا” التعليمية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الجداول تخص مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على  قناة مدرستنا ١، ٢ المقرر بثها خلال الفترة من ٩ يناير حتى ١٦ يناير، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة البرامج التعليمية على قنوات مدرستنا من خلال الترددات التالية:

  • تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي
  • معدل ترميز 27500
  • معدل تصحيح الخطأ 5/6
  • تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي
  • معدل ترميز 27500
  • معدل تصحيح الخطأ 5/6

يذكر أنه قد نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا في:

  • توفير 600 ألف جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوي الحاليين.
  • تجهيز البنية التكنولوجية لـ 2487 مدرسة ثانوي جديدة.
  • الانتهاء من توصيل خط ربط لـ 2391 مدرسة ثانوي وتركيب 1841 كاميرا مراقبة في لجان الامتحانات.
  • تدريب 13350 متدربا على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.
  • إعداد 22 برنامجا تدريبيا في مجال توظيف التكنولوجيا.
  • تم عقد امتحانات إلكترونية لـ 1.64 مليون طالب.
  • تم عمل تقييم إلكتروني لـ 19 مليون بحث للطلاب.
  • تم عمل تصحيح إلكتروني لـ 10.4 مليون امتحان إلكتروني.
منصة حصص مصر حصص مصر وزارة التربية والتعليم الاول الثانوي التعليم

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