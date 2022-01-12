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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بخلع ملابسه والسير في شوارع طنطا عاريا 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بخلع ملابسه والسير فى شوارع مدينة طنطا عاريا، واعتراض المارة والتعدى عليهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إيداعه مصحة نفسية.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من  اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيه، من ضبط أحد الأشخاص غير معروف هويته لسيره بشوارع مدينة طنطا عاريا، وتعديه على المارة بالضرب.

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 كان آخرها تعديه بالضرب على احدي السيدات أثناء سيرها بالشارع بواسطة “يد مقشة” ما أدى إلى إصابتها بجروح في الرأس، وقيام المذكور بخلع ملابسه  في الطريق العام وتنقله بين عدة شوارع بمدينة طنطا  ومبيته بالشوارع، ويرجح معاناته من أمراض نفسية وعقلية.

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وتبين عقب  ضبطه أنه مهتز نفسيا، ويهذي بكلمات غير مفهومة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.

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