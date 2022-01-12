بيطري الغربية: تحصين 315 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع|صور

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 315 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية.



وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 400 ألف حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.



وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

IMG-20220112-WA0054

IMG-20220112-WA0071

IMG-20220112-WA0055

IMG-20220112-WA0052

IMG-20220112-WA0057

IMG-20220112-WA0056

IMG-20220112-WA0060

IMG-20220112-WA0058

IMG-20220112-WA0062

IMG-20220112-WA0059