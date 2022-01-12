وفد نيجيري يزور المعمل المركزي للأسماك بالشرقية لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي للثروة السمكية والدكتور أحمد نصرالله مدير المركز الدولي للأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية اليوم، وفد علمي رفيع المستوي من دولة نيجيريا، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

أكدت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي للثروة السمكية بالعباسة،ان زيارة الوفد النيجيري تأتي لتأكيد أواصر التعاون بين مصر ونيجيريا في هذا مجال الثروة السمكية، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث استقبل قيادات المعمل الوفد النيجيري بترحاب شديد وقدمنا عرضا مختصرا عن المعمل وأنشطته المختلفة والأحواض السمكية التابعة له.

من جانبه قام الدكتور احمد نصرالله مدير المركز الدولي للأسماك فى مصر، بعرض تقديمي عن المركز الدولي وما يقدمه من خدمات بحثية مختلفة محليًا ودوليًا أمام الوفد النيجيري ، مؤكدا أن أدارة المركز الدولي للأسماك أعلنت عن تحويل مقر المركز بالعباسة منذ عام 2019 ليكون "حاضنة الابتكار لتنمية الثروة السمكية لإفريقيا" (Fish for Africa Innovation Hub)

حيث قدم المركز منذ انشائه منح ما بعد الدكتوراه لعدد 14 باحثا من عام 2000 إلى عام 2019، كما تم الاتفاق على تقديم تدريبات سنوية للمتدربين من جنسيات مختلفة منها (دول أفريقية، وعربية، وآسيوية وأمريكا اللاتينية) من 1999 – حتى الآن – 82 برنامج - 1350 متدربا من 112 دولة، وتدريب المصريين المتخصصين والعاملين فى النشاط وطلاب الجامعات - 3500 متدربا من خلال 110 دورة.

وأضاف نصرالله، انه بالتعاون مع مجلس الصويا الأمريكية، تم إنشاء "مركز التميز للتدريب على الاستزراع السمكي" بمقر المركز الدولى بالعباسة – محافظة الشرقية لتدريب مزراعي الأسماك ومصنعي الأعلاف من مصر والدول العربية والشرق الاوسط، وتم تقديم التدريب الحقلى والدعم الفني لـ 6000 مزارع أسماك في محافظات مصر المختلفة من خلال المشاريع، وتدريب أكثر من الف صياد على ممارسات الصيد والتداول ببحيرة ناصر، وتدريب اكثر من 400 سيدة على تجهيز وطهى الأسماك بأسوان والشرقية وأكثر من 2000 سيدة فى كفر الشيخ والفيوم والشرقية لتحسين دخل السيدات البائعات.

وأجرى الوفد النيجيري زيارة تفقدية للمعامل المختلفة والاحواض السمكية التابعة للمعمل والمركز الدولي للأسماك وأشاد بالجهود التي يبذلها المعمل والمركز معا ، وذلك من خلال أحدث الاجهزة والتكنولوجيا المتطورة، كما اشاد الوفد النيجيري بالدور الذي يقوم به المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والمركز الدولي للأسماك في مصر.

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