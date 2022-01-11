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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُحصن 213 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور

تحصين طيور
تحصين طيور

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والسمكية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية الطب البيطري، من خلال لجان التحصين بالقرى والمدن، بتحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

فيما أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة الدواجن بالمديرية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر ديسمبر 2021م بتحصين 105 آلاف و870 طائرا بالأجر، و82 ألف طائر بالحضانات، و26 ألف تحصين احترازي بإجمالي تحصين 213 ألفا و870 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور، وذلك بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 3844 منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

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وقال مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، نظمت 313 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ولمتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك، أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن قسم الأسماك بالمديرية قام بمتابعة 21 مزرعة أسماك، وكانت الحالة الصحية للأسماك جيدة.

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