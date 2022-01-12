ذكرى رحيل ليلى فوزي..حنان ترك تحرجها وأنور السادات يحيل زوجها على المعاش..نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، والتى ساهمت فى بناء اسمها بالوسط الفنى ولقبها بـ“فرجينيا جميلة الجميلات”.

سؤال محرج لـ ليلى فوزى

وقد تعرضت ليلى فوزى فى برنامج “ساعة صفا” مع الإعلامية صفاء أبو السعود، فى أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة إلى موقف محرج بسبب الفنانة حنان ترك، حيث وجهت لها سؤال: "ما سر زواجك من الفنان عزيز عثمان، خاصة أنه كان هناك فارق سن كبير بينكما؟".

وبدت خلال الفيديو علامات التوتر على ليلى فوزى والتى أجابت قائلة: “والدى ووالدتى كانا يرفضان زواجي، ولكن عندما تقدم عزيز عثمان وجدتها فرصة، خاصة أنه شخصية محترمة وعرفها كونه صديق والدى، ورغم من رفض والدتى ووالدى إلا أننى تزوجت منه”.

زوج ليلى فوزى وأنور السادات

وكشفت ليلى فوزى عن قصة أزمة زوجها الثالث الإذاعي جلال معوض مع الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدة أنه كان هناك كثير من الأقاويل التى تصل الرئيس أنور السادات والمسيئة فى حق جلال كونه كان يعشق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان يقدمه فى الإذاعة بشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذى خلق حالة من الضغينة والتوتر فى العلاقة بينه وبين أنور السادات.

وقالت ليلى فوزى: “وفى يوم طلب أنور السادات أن يعود جلال معوض إلى الإذاعة والتليفزيون ويقوم بتقديمه لإلقاء بيان على الأمة، وفجأة وبدون مقدمات بعد الإعلان عن بدء الحلقة على الهواء يكتشف جلال أن ميكروفونه أصابه عطل فني، مما دفعه إلى الإشارة للرئيس أنور السادات بالبدء فى الحديث، وهو الأمر الذى اعتبره السادات نوعا من الإهانة ولم يكن يعلم بما حدث من عطل فنى فى الميكروفون الخاص بجلال معوض”.

وأوضحت ليلى فوزى: “تسبب هذا الأمر فى تزايد حالة التوتر بينه وبين أنور السادات والذى قرر أن يحيله إلى التحقيق، وكانت النتيجة خروج جلال معوض على المعاش”.

ليلى فوزى وطلب معمر القذافى

وأشارت ليلى فوزى : بعد هذه الأزمة التى تعرض لها جلال مع الرئيس انور السادات علم بها الرئيس الليبى معمر القذافى والذى كان على علاقة جيدة بجلال وطلبه بشكل رسمى ان يعيش فى ليبيا ويعمل بها وبالفعل سافرت معه وقضينا هناك عامين كاملين انقطعت فيها عن الفن ولكنى شعرت بضرورة وجودى معه وضحيت بالشهرة والنجومية التى وصلت اليها من اجل زوجى وهو امر طبيعى.

واوضحت ليلى فوزى :أن هذه الفترة كانت من اصعب الفترات التى مررت بها بسبب عدم وجود أن نوع من الترفيه حتى لم تجد شخصا تتحدث معه لدرجة ان "السفرجى" الذى اصطحبته معه قرر ان يعود الى مصر بعد ثلاث شهور فقط من وجودنا بليبيا.