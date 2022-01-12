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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بقنا

صدى البلد

أسفر حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة و ملاكي، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متنوعة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة وملاكى أمام قرية الجبلاو ، ونتج عن الحادث إصابة ٣ أشخاص.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

 

من جانبها تمكنت الأجهزة المعنية ، من رفع السيارات من على الطريق و إعادة تسيير حركة المرور .

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا ملاكى قرية الجبلاو مستشفى قنا العام سيارات حادث

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