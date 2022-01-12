إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بقنا

أسفر حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة و ملاكي، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متنوعة.
وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة وملاكى أمام قرية الجبلاو ، ونتج عن الحادث إصابة ٣ أشخاص.
دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.
من جانبها تمكنت الأجهزة المعنية ، من رفع السيارات من على الطريق و إعادة تسيير حركة المرور .
تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.