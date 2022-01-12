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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مكتبة الجامع الأزهر في ثوبها الجديد.. تضم 50 ألف مجلد.. صور

مكتبة الجامع الأزهر
مكتبة الجامع الأزهر

انتهى الأزهر الشريف من تطوير مكتبة الجامع الأزهر والكشف عنها في ثوبها  الجديد، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 

وقامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمشيخة ومكتبة الأزهر الرئيسة بتطوير  مكتبة الجامع الأزهر بما يحقق الخدمات العلمية والثقافية لرواد الجامع الأزهر. 

وتضم المكتبة عددًا كييرًا من الكتب المطبوعة والتي تقترب من ٢٥ ألف عنوان بإجمالي ما يقرب من ٥٠ ألف مجلد، تشمل كافة المعارف والعلوم الإنسانية.

كما تضم مقر المكتبة بالمدرسة الأقبغاوية على شمال الداخل من باب المزينين، والمدرسة الطيبرسية، التي تحتوي على مكتبة مهداة من أحد علماء الأزهر للجامع الأزهر؛ لينتفع بها طلاب العلم،  وهي على يمين الداخل من باب المزينين. 

وتمتد مواعيد العمل بالمكتبة لتبدأ من التاسعة صباحًا وتنتهي في الثالثة مساءً، وذلك على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

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الأزهر شيخ الأزهر الازهر الشريف الإمام الاكبر الجامع الازهر

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