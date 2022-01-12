مكتبة الجامع الأزهر في ثوبها الجديد.. تضم 50 ألف مجلد.. صور

انتهى الأزهر الشريف من تطوير مكتبة الجامع الأزهر والكشف عنها في ثوبها الجديد، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمشيخة ومكتبة الأزهر الرئيسة بتطوير مكتبة الجامع الأزهر بما يحقق الخدمات العلمية والثقافية لرواد الجامع الأزهر.

وتضم المكتبة عددًا كييرًا من الكتب المطبوعة والتي تقترب من ٢٥ ألف عنوان بإجمالي ما يقرب من ٥٠ ألف مجلد، تشمل كافة المعارف والعلوم الإنسانية.

كما تضم مقر المكتبة بالمدرسة الأقبغاوية على شمال الداخل من باب المزينين، والمدرسة الطيبرسية، التي تحتوي على مكتبة مهداة من أحد علماء الأزهر للجامع الأزهر؛ لينتفع بها طلاب العلم، وهي على يمين الداخل من باب المزينين.

وتمتد مواعيد العمل بالمكتبة لتبدأ من التاسعة صباحًا وتنتهي في الثالثة مساءً، وذلك على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

FB_IMG_1642003637258

FB_IMG_1642003639386

FB_IMG_1642003624253

FB_IMG_1642003629393