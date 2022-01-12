فيران توريس يقود تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة ريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني فيران توريس، حيث جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما

وخرج النمساوي ديفيد ألابا من قائمة المباراة بسبب شعوره بإنزعاجات عضلية.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.