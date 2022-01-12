خبيرة تجميل تكشف عن وصفة طبيعية لتفتيح لون البشرة ..فيديو

قالت هايدي صلاح، خبيرة تجميل، إن الكثير من الفتيات تقوم بمشاهدة الفيديوهات الخاصة بالميكب آب على اليوتيوب، وتقوم بتقليد هذه الفيديوهات، ولكنه قد لا يصلح لبشرتها بصورة كبيرة؛ مما يؤدي إلى الظهور بشكل غير جيد على الإطلاق.



وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الألوان الغامقة في الميك آب تكون مفضلة عن الألوان الفاتحة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن ضرورة تخفيف الروج، عند وضع الكحل في العين حتى يكون الشكل مناسب، وهذا الأمر يختلف من مناسبة لأخرى.



ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتنسيق ما بين لون البشرة والميكب آب، معقبة: "ما ينفعش يكون لون بشرتي أبيض، ووضع روج نبيتي، لازم أحط الألوان الوردية، والنبيتي والبني يليق مع أصحاب البشرة الغامقة"





وقالت هايدي صلاح، خبيرة التجميل، إن أن الألوان الغامقة في الروج هي من تقوم بتفتيح المرأة صاحبة البشرة السمراء، اما المرأة الفاتحة ، فعليها أن تضع روج مقارب للوجه، حتى لا يكون شكلها "أوفر"، مشيرة إلى ضرورة فهم طبيعة الوجه قبل وضع الميك آب



وتابعت "صلاح"،، أن هناك بعض الماسكات تقوم بتفتيح البشرة حال استخدامها مرتين في الأسبوع، مشيرة إلى أن الماسك يتكون من زيت جوز الهند والنشا، ويعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بصورة كبيرة، وهذا المواد تباع لدى العطار.



ولفتت إلى أن هذا الماسك من الممكن استخدامه صباحًا ومساءً، ومن الممكن إضافة بعض العطور على هذا الماسك التي تباع لدى العطار، وهذا يؤدي إلى استمرار الرائحة لعدة أيام .





وقالت هايدي صلاح، خبيرة التجميل، إن البشرة الدهنية أو المختلطة في الشتاء تكون جافة بعض الشيء، وفي هذه الحالة يجب إعداد ماسك لترطيب البشرة مرتين في الأسبوع في الشتاء ، ومرة واحدة في الصيف.



وتابعت "صلاح"، أن هناك ضرورة لاستخدام الزبادي والخيار والشاي الأخضر تحت العين، لإزالة الهالات السوداء مع الاستمرارية، من خلال الاستخدام مرتين في الأسبوع.



