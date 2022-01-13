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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق «حياة كريمة»: انضمام 16 قرية و37 تابعا بالقنطرة شرق إلى المبادرة

حياة كريمة بقري شرق
حياة كريمة بقري شرق الإسماعيلية

أكد الدكتور محمد أنور، منسق مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الإسماعيلية، لـ"صدى البلد"، انضمام 16 قرية و37 تابعا بالقنطرة شرق إلى المبادرة، بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 80%.

 

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وأوضح أنور أن أهم أهداف المبادرة هو التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في جميع مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وقال أنور إن علي رأس أولويات مبادرة حياة كريمة الاهتمام والارتقاء بالمستوى المعيشي لأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.

وعن أولوية الانضمام لمبادرة حياة كريمة ومعايير الاختيار، ذكر منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، أنه تم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

المرحلة الأولى من المبادرة:
تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

المرحلة الثانية من المبادرة:
القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

المرحلة الثالثة من المبادرة:
القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة
تستهدف المرحلة الأولى 377 قرية الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تبلغ نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد)، في 11 محافظة.

وتأتي من المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً، ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

وتنضم قرى الأبطال والسلام والتقدم بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لمبادرة حياة كريمة، حيث يجري اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولات ميدانية مستمرة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة شرق. 

وفي قرية الأبطال، يتم تطوير نقطة إسعاف الأبطال، والتي يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن ١٠ نقاط إسعاف بمركز ومدينة القنطرة شرق، بواقع ٥ نقاط يتم رفع كفاءتها، و٥ نقاط إسعاف إنشاء جديد. 

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وانتهت أعمال رفع الكفاءة بنقطة إسعاف الأبطال تمهيدا لبدء أعمال التسليم الابتدائي ومن ثم التشغيل. 

كما يتم في مركز شباب قرية الأبطال، أعمال رفع كفاءة شاملة، بالإضافة إلى انشاءات جديدة، حيث يحتوي المركز على مبنى إداري واجتماعي، وملعب كرة قدم خماسي من النجيل الصناعي، ومكتبة، ومنطقة ألعاب أطفال، وصالة ألعاب فردية، وصالة لياقة بدنية "جيم".

وأكد المحافظ خلال زيارته الأخيرة، سرعة إنهاء الأعمال بشكل دقيق ومميز وفى الوقت المحدد لخدمة شباب وأطفال القرية، الذين حرص المحافظ على الالتقاء بهم وسماع مطالبهم، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير حياة كريمة للمواطن كما تنص المبادرة الرئاسية. 

كذلك تم تفقد مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يتم إنشاؤه لأول مرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويحتوي على خدمات الطب البيطري من كشف وصرف الأدوية، والجمعية الزراعية، ومكتب الإرشاد الزراعي. 

وخلال تفقد المحافظ لمجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام، وجه بدراسة استغلال قطعة الأرض الفضاء التي تقع بينهما، لإنشاء حديقة ومنطقة انتظار للمواطنين تضم مكتبة لتشجيع الشباب والأطفال على القراءة.

 

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الاسماعيلية اخبار المحافظات حياة كريمة محافظات

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