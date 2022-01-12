استمرار الحملة القومية للقمح وتوعية المزارعين في الفيوم ..صور

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قامت حملة برئاسة الدكتور احمد على زين العابدين رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للقمح الفيوم وتم تنفيذ مدرسه حقليه بقرية المندره مركز الفيوم بحضور عدد 20 مزارعا.

كما قام الدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بزياره إلى محافظة الفيوم ورافقه فى الزيارة المهندس جمال طه مدير عام المكافحة بمنطقة شمال الصعيد والمهندس أنور حلمي محمد منطقة شمال الصعيد والمهندس فؤاد محمد محمود مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس فكرى سلطان والمهندس شعبان جلال عبد التواب والمهندسة هناء عبدالتواب



تم خلال الزياره المرور على زراعات القمح والبنجر وجميع الزراعات الشتوية فى بلاد مركز الفيوم ومركز اطسا وذلك للوقوف على حالة المحاصيل ومدى تأثرها بالإصابة بدودة الحشد الخريفية الجياشة من عدمه وتم التنبيه على المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية الجياشة وضرورة فحص الزراعات وابلاغ الجمعية الزراعية والمديرية فى حالة وجود أى اصابه وكذلك تم التنبيه على ضرورة توفير جميع المبيدات اللازمة فى جميع الإدارات والجمعيات الزراعية.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المهندس ماهر ابو رحيل مدير الإدارة قسم المكافحه المهندس فيصل رجب رئيس قسم المكافحة والمهندس لطفي جمال الدين والمهندس عباس عبد القادر.



بالمرور اليوم بقريه عتامنة المزرعة وناحيه منشأة صبري وناحيه العوفي ابو جندير على زراعات القمح والبنجر وباقي الزراعات الشتويه وتم توعيه المزارعين الي دوده الحشد الخريفيه وكذلك التوعيه الي مدم توريق البنجر والتوعيه برش المبيدات الموصى بها من قبل وزاره الزراعه.

كما قامت الدكتوره زينب بزيارة الي محافظة الفيوم ورافقها المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحه والمهندس نبيل عبد التواب أخصائي المحصول بطامية بالمرور لحقول محصول القمح بطامية الارشاديه بنواحي معصرة صاوى المزارع حاتم قرني وناحيه كفر محفوظ المزارع فوزي فخري والزراعة بحاله جيده جدا ولا يوجد أي شكوي من الاخوه المزارعين.

جاء تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع المزارعين وحل جميع مشاكلهم وإيجاد حلول ملائمة لها وكيفيه التصدي للآفات الزراعية ، واستمرار جهود مديرية الزراعة والحملة القومية للقمح.

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