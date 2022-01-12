التضخم في أمريكا عند أعلى مستوياته في 40 عاما

ارتفع التضخم في أمريكا إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 1982 إلى 7% في ديسمبر 2021 على أساس سنوي ليتماشى بذلك مع التوقعات مرتفعا من مستويات 6.8% في نوفمبر 2021.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فأنه كان على أساس شهري، فقد سجل التضخم تراجعا إلى 0.5% من مستويات 0.8%، ولكنه جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%.

وبتحييد أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% على أساس سنوي و0.6%عن الشهر السابق. وذلك مقارنة بتقديرات تبلغ 5.4% و 0.5% بنفس الترتيب.

فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، تسجيل الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في معدل التضخم منذ عام 1982.

وزادت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982 ما يشكل مصدر قلق رئيسيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بوقف هذه الدوامة.

وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا، لكن خلال شهر ديسمبر الماضي وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون الارتفاع اقترب من ذروته.