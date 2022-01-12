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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في كل السينمات.. خالد النبوي يروج لفيلم قمر 14

فيلم قمر ١٤
فيلم قمر ١٤

روج الفنان خالد النبوي، لفيلمه قمر ١٤ حيث قام بنشر بوستر الفيلم من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

 

علق خالد النبوي، قائلاً:" قمر ١٤ الليلة في كل السينمات .. مستنينكم".

 

عُرض فيلم قمر 14 لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر الماضي، بحضور أبطاله ولاقى ردود فعل قوية من جمهور المهرجان رغم رفض نجومه الحديث وحرق أحداثه. 

أبطال فيلم قمر 14 يحتفلون بالعرض الخاص في إحدى مولات أكتوبر

شيرين رضا تروج لفيلمها الجديد «قمر 14» عبر إنستجرام

وكان مقررا طرحه للجمهور في السينمات نهاية ديسمبر الماضي، لكن شركة الإنتاج فضلت التأجيل ليلحق بموسم 2022. 

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك.

العمل من تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

قمر ١٤ خالد النبوى الفنان خالد النبوي الإنستجرام الجونة السينمائي غادة عادل

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