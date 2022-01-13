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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاجات منزلية لـ ورم الضرس عند الأطفال

علاجات طبيعية لـ
علاجات طبيعية لـ ورم الضرس عند الأطفال

يعاني بعض الأطفال من ورم الضرس ، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة ، بما في ذلك تسوس الأسنان ، إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

لذلك ، بينما تنتظر اصطحاب طفلك إلى طبيب أسنان للأطفال يعمل جيدًا مع الأطفال ، إليك بعض العلاجات المنزلية للمساعدة في علاج ورم الضرس عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع dentistryondusk.

 

9 علاجات طبيعية لـ ورم الضرس عند الأطفال 

عندما يعاني طفلك من ورم الضرس فإنه يتطلب عناية فورية ، أو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل التهابات الدم البكتيرية وفقدان الأسنان، إذا لم تتمكن من زيارة طبيب أسنان الأطفال على الفور ، فجرب هذه العلاجات المنزلية لـ ورم الضرس.

 

-اشطفه بالماء الدافئ والملح

طريقة واحدة مجربة ومختبرة لتخفيف ورم الضرس هي الشطف بالماء المالح، يعد هذا علاجًا فعالًا حيث يقتل الملح البكتيريا ويخفف الماء الدافئ الانزعاج ويقلل من تورم اللثة، خذ كوبًا من الماء الدافئ واخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح ثم استخدم المزيج كغسول للفم.

-استخدم معجون الثوم

لا أحد يريد أنفاس الثوم ، ولكن إذا كان الثوم يخفف من آلام الأسنان فلماذا لا؟ يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا ، بما في ذلك قتل البكتيريا الضارة التي تسبب ترسبات الأسنان ، كما يعمل الثوم كمسكن للآلام، اهرس فصًا أو فصين من فصوص الثوم لعمل عجينة وضعها على المنطقة المصابة بقطعة قطن، تساعد إضافة القليل من الملح في تقليل التهيج الناجم عن العدوى.

-ضع كمادة باردة

ضع كيس ثلج أو كمادة باردة على خد طفلك الخارجي بالقرب من المنطقة المصابة، يساعد ذلك في تخفيف الألم عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم والالتهاب، استمر في الضغط على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة وكرر كل بضع ساعات.

-استخدم أكياس شاي النعناع

النعناع هو ألذ مسكن للآلام للأطفال، يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وإرخاء اللثة الحساسة، كل ما عليك فعله هو وضع أكياس شاي النعناع الطازجة في الفريزر لبضع دقائق، ثم ضعيها بين خد طفلك ولثته لتخفيف ألم الأسنان.

إذا لم يكن لديك أكياس شاي ، اخلطي بضع قطرات من زيت النعناع العطري مع زيت القرنفل ، وضعيها على كرة قطنية ، وضعيها على المنطقة المتهيجة.

-استخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

إذا استمر الألم ، فقم بإعطاء الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين والأسيتامينوفين للمساعدة في تخفيف الألم، تأكد من اتباع الجرعة الموصى بها للأطفال.

-شطف مع بيروكسيد الهيدروجين المخفف

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين حلاً فعالاً لآلام الأسنان  التي تسببها العدوى ولكن يمكن أن تكون خطيرة إذا ابتلع،  اصنعي خليطًا بنسبة 3٪ من الماء واستخدميه كغسول للفم لمدة 30 ثانية تقريبًا،  بعد بصقها  اجعل طفلك يشطف فمه عدة مرات بالماء الفاتر.

- استخدم غسول الفم بالزعتر

يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعد في تخفيف آلام الأسنان عند الأطفال، ضع بضع قطرات من زيت الزعتر العطري والماء على كرة قطنية وضعها على المنطقة المصابة، يمكنك أيضًا غلي كوب من الماء ووضع أوراق الزعتر فيه لعمل خليط.، برده ثم دع طفلك يستخدمه كغسول للفم.

- استخدم زيت القرنفل

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في محاربة وجع الأسنان، تحتوي على الأوجينول وهو مخدر طبيعي للتخفيف من وجع الأسنان ، انقع كرة قطنية صغيرة بزيت القرنفل وضعها حيث يشعر طفلك بالألم، يمكنهم أيضًا مضغ فص كامل لإخراج الزيت وتثبيته في مكانه لمدة 30 دقيقة لتخفيف الانزعاج.

-التدليك بجل الصبار

الصبار له خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تدمير بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان لتخفيف آلام الأسنان ، ضع جل الصبار على المنطقة المؤلمة وقم بتدليكه برفق.

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