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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|حقائق عن الولادة في فصل الشتاء.. البروتين سر الصمود فى وجه كورونا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

علماء: البروتين سر الصمود فى وجه كورونا

يلعب الطعام دور كبير في حماية الجسم من الأمراض ومن بينها فيروس كورونا حيث وجد الأطباء أن البروتين هو سر الحماية منه والتغلب عليه لذا لابد من تناوله يوميا.

 وفقًا لما جاء في موقع "تايمز أوف انديا" نكشف لكم سر أهمية البروتين فى الجسم لعلاج فيروس كورونا.
كشف العلماء أنه خلال جائحة كورونا أن الطعام الجيد يمكن أن يحسن القدرة على الصمود فى مكافحة كورونا في حين أن تناول الطعام غير السليم وغير الصحي يمكن أن يتسبب في سوء التغذية ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى الفيروسية.

 

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

بحث عدد كبير من الأشخاص عن أفضل أنواع غذاء ملكات النحل لأنه من أكثر المواد الطبيعية الفعالة فى علاج الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة.

وتكمن أهمية معرفة أفضل أنواع غذاء ملكات النحل في الحصول على أقصى فوائد له بنفس التأثير الذي يذكره الأطباء .

توجد منتجات تجارية عديدة لغذاء ملكات النحل بأسعار وأشكال متفاوتة.. فكيف يمكنك معرفة أفضل أنواع غذاء ملكات النحل؟

 

علاج الهالات السوداء نهائيا .. وأسباب ظهورها

لهالات السوداء شائعة جدًا عند الرجال والنساء، ويواجه ثلاثة أرباع السكان تقريبًا اسمرار المنطقة تحت الأعين رقيقة جدًا بحيث تظهر الأوعية الدموية بسهولة.

 تكون الأوعية الدموية الموجودة تحت العين زرقاء اللون ولهذا تظهر الهالات السوداء باللون الأسود أو المزرق.

توقعات 2022.. خبير أبراج يكشف عن وفاه عدد من الإعلاميين ورموز المجتمع

كشف خبير الأبراج  محمد صبحي، عددا من توقعات الأبراج، خلال ندوته على «صدى البلد» حول أهم أحداث العام الجديد قبيل بدايته، إذ أنه وخلال الندوة توقع وفاه عدد كبير من الإعلاميين ورموز المجتمع، وهو الأمر الذي قد حدث بالفعل قبيل الوصول إلى منتصف الشهر الأول من العام جاري.

الأطفال يتصرفون بشكل أفضل.. حقائق طريفة عن الولادة في فصل الشتاء

قد يكون لكل موسم بالولادة بعض الحقائق الممتعة عن ولادتك ونعرض لكي اليوم حقائق طريفة عن الولادة في فصل الشتاء فقد يقول البعض إن أطفال الشتاء هم أفضل الأطفال.

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