لمعالجة التشققات والتكسير حول العين.. تعرفي على هذا المنتج

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يعالج التصبغات والهالات السوداء والنمش والكلف بعد الحمل، مشيرة إلى أنه يقوم بتفتيح البشرة خمسة أضعاف أى منتج آخر.

وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يعالج ترطيب الوجه وجفاف البشرة، والتي ينتج عنه التشققات والتكسير تحت العين، موضحة أنه من مستخلص التوت البرى الذي يوحد لون البشرة.

في سياق متصل، لفتت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكى مناسب لجميع الفئات العمرية وينصح باستخدامه ابتداءً من سن 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التى تحدث للشباب فى هذه المرحلة والتي يتم محو آثارها بمكونات كريم بينكى الطبيعية.

وأكدت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي هو الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والنمش، حيث يحتوي على أكثر من مكون يعمل على التفتيح، مثل مستخلص التوت البري والعرقسوس وفيتامين سي ومادة السالسين.