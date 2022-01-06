عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمعالجة التشققات والتكسير حول العين.. تعرفي على هذا المنتج

نضارة البشرة
نضارة البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يعالج التصبغات والهالات السوداء والنمش والكلف بعد الحمل، مشيرة إلى أنه يقوم بتفتيح البشرة خمسة أضعاف أى منتج آخر.

وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يعالج ترطيب الوجه وجفاف البشرة، والتي ينتج عنه التشققات والتكسير تحت العين، موضحة أنه من مستخلص التوت البرى الذي يوحد لون البشرة.

في سياق متصل، لفتت  دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكى مناسب لجميع الفئات العمرية وينصح باستخدامه ابتداءً من سن 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التى تحدث للشباب فى هذه المرحلة والتي يتم محو آثارها بمكونات كريم بينكى الطبيعية.

وأكدت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي هو الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والنمش، حيث يحتوي على أكثر من مكون يعمل على التفتيح، مثل مستخلص التوت البري والعرقسوس وفيتامين سي ومادة السالسين.

الكلف بعد الحمل الهالات السوداء التشققات والتكسير تحت العين التكسير تحت العين كريم بينكي

ترشيحاتنا

صورته سيدة وفضحته على «فيسبوك».. الأمن يضبط متحرش الجيزة

بدون حزام أمان.. لحظات صعود شابين رافعة طولها 558 قدما.. فيديو

السياحة والآثار: السور الخارجي للدير الأبيض لم يسقط

حكم استخدام تقنية التزييف العميق لتلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص..الإفتاء توضح

7 طعنات.. دفن جثة الدنماركية قتيلة الجيزة بمقابر الأقباط في الجبل الأحمر

السكة الحديد تحذر من التطبيقات المزيفة لحجز الرحلات.. وتناشد المواطنين بالإبلاغ عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الصحة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادثين منفصلين في السويس

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

فيديو

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ