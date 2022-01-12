بعد مستندات خالد منتصر في وفاة وائل الإبراشي..الأطباء: لا توجد أوراق رسمية

لا تزال قضية وفاه الإعلامي وائل الإبراشي تثير جدلا واسعًا بعد أن كشفت أرملة المتوفى سحر الإبراشي عن مفاجأة حول سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة.

وأكدت أن تدهور الحالة الصحية لوائل الإبراشي كان نتيجة خطأ طبي في بداية فترة علاجه من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت سحر الإبراشي، في تصريحات سابقة، أن الخطأ الطبي تمثل في مشاكل كبيرة في الرئة حتى أصبحت تعمل بأقل من 60% من قدرتها الطبيعية.

وأكدت أنه تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه.

مفاجأة

وفي مفاجأة أخرى، كشف الدكتور خالد منتصر تفاصيل وخيوط جديدة في القضية، حيث قال إن الإعلامي وائل الإبراشي مات مقتولا بسبب الإهمال والتشخيص الخاطئ، وأننا أمام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان.

ونشر منتصر مقالا مطولا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان "من الذي قتل وائل الابراشي؟".

مشيرا الى أن ما حدث مع الابراشي ليس خطأ طبيا كما قالت زوجته سحر الإبراشي، إنما هي جريمة طبية مكتملة الأركان تستدعي المحاسبة والمحاكمة.

وأضاف الدكتور خالد منتصر: "انتظرت حتي هدأ بركان الحزن قليلا علي الصديق وائل الابراشي، لكي اكتب عما حدث في بداية علاجه من كورونا، الذي أعتبره جريمة مكتملة الأركان، للأسف لقد خٌدع المرحوم وائل نفسه كما يخدع الكثيرون حتى اليوم من الأطباء الذين يغسلون أدمغة الناس من خلال الاستضافات في البرامج الطبية المتروكة بلا ضابط ولا رابط، فقد لجأ وائل إلى دكتور "ش" وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، الطبيب هون عليه الأمر، وقال إن لديه أقراص سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى مش هاتقدر تعمل له حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يومياً".

جرعة غير معروفة المصدر

وواصل الدكتور خالد منتصر: "اسمها إيه الجرعة؟، ملهاش اسم، فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور "ش" العبقري، بدأت الحالة في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون، دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين، التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى".

وأردف منتصر: "أصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية، وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أرقام التحاليل المخيفة، التي وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع، ما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لامحالة".

واستطرد: "واصل الطبيب "ش" طمأنته، وظل وائل أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية اللي بجد، ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف، تضاربت الآراء بين 60 % إلى 90 %"، لافتا إلى أن الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة، مع أساتذة الصدر المحترمين أن يصلحوا آثار الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو، الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، لكن للأسف لم يستطيعوا.

واختتم منتصر: "هذه هي القصة الدامية لخداع حدث ومازال يحدث كل يوم، ولابد من تدخل الدولة لإنقاذ طابور الضحايا الجدد الذين يقعون في مصيدة الإعلان الطبي والكباريهات الطبية، التي أصبحت تخدع البسطاء.

لا توجد أوراق رسمية

ومن جانبه علق الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، على منشور الدكتور خالد منتصر قائلا، إن كان كلام الدكتور خالد منتصر الذي نشره على صفحته الشخصية عبر الفيس بوك صحيح وموثق لا بد من إدانة هذا الطبيب.

وتابع القاضي في تصريحات لـ "صدى البلد"، لحين هذه اللحظة أنا لم أر الأوراق التي تدين الطبيب ولا أعلم مدى صدق الكلام الذي قام الدكتور خالد منتصر بنشره".

وأضاف أن هناك جانبا من الخطأ أيضا على الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، لأنه سمح بأخذ علاج وهمي لا يعلم مصدره، إذا صدقت الأقوال أنه بالفعل توفي نتيجة خطأ طبي.

لا بد من شكوى رسمية

وبالنسبة للإجراءات التي من المفترض أن تأخذها النقابة، أوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه لا بد من تقديم شكوى رسمية للنقابة لتستطيع أن تتخذ الإجراء المناسب والبدء بالتحقيق في القضية بشكل رسمي.

وأضاف أن أهل المتوفى لا بد أن أن يذهبوا ويتقدموا بشكوى رسمية للنقابة، والنقابة بدورها ستشكل لجنة من مستشار و 2 من أعضاء النقابة وسيتم التحقيق في القضية بشكل فوري، وإذا ثبت إدانة الطبيب سيتم إحالته إلى لجنة تأديب.

الدور النقابة التوعوي

وعن دور النقابة في التوعية بالأطباء المزيفين، قال القاضي إن النقابة تقوم بدورها في التوعية في العديد من المجالات من الأدوية المزيفة وصولا إلى جائحة كورونا وتوعية المواطنين بالوقاية والأدوية المعينة.

وتابع: "عدد الأطباء المسجلين في النقابة 380 ألف طبيب في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا عدد كبير ولكن تتم التوعية بشكل مستمر".

لا يوجد دور رقابي للنقابة

وبخصوص الدور الرقابي للنقابة، أشار القاضي إلي أن النقابة ليست لها دور رقابي على الأطباء، بل دورها يتمثل الحفاظ على استراتيجية المنظومة الصحية في الجمهورية والاقتراح، وإذا كان هناك خطأ على الطبيب يتم التحقيق معه.

واختتم: "الدور الرقابي على الأطباء والتفتيش والضبطية القضائية يرجع إلى هيئة العلاج الحر في وزارة الصحة وليس النقابة".