ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية.. تعرف عليها

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقه التجريبي، تضيف القدرة على الاستمرار في الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد الخروج من سلسلة الدردشة التي تم استلامها فيها.

وبحسب ما ذكره "macrumors" التقني المتخصص، يعمل واتساب على مشغل ملاحظات صوتية عالمي جديد لبعض الوقت للسماح للمستخدمين بالاستماع إلى الرسائل الصوتية في الخلفية أثناء التنقل داخل التطبيق.

واتساب يختبر خاصية تشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية



وفي الوقت الحالى، إذا قمت بتشغيل رسالة صوتية واردة، ثم خرجت من سلسلة الدردشة التي تم استلام الملاحظة فيها، فسيتم إيقاف تشغيل الملف الصوتي، وتتمثل فكرة السماح باستمرار التشغيل في الاستمرار في الاستماع إلى التسجيلات الطويلة أثناء استخدام تطبيق الدردشة وكتابة الرسائل الأخرى وقراءتها.



ووفقا لما ذكره موقع WABetainfo، وفي أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب على هواتف آيفون، إذا قمت بتشغيل ملاحظة صوتية ثم التبديل إلى شاشة الدردشة الرئيسية أو إلى سلسلة دردشة مختلفة، تظهر واجهة تشغيل رسالة صوتية جديدة في الجزء العلوي من التطبيق مع أزرار لإيقاف الصوت مؤقتا أو استئنافه أو استبعاده ملاحظة، جنبا إلى جنب مع شريط التقدم.

خاصية تشغيل التسجيلات الصوتية في خلفية واتساب WhatsApp



وتشبه خاصية تشغيل التسجيلات الصوتية في الخلفية، وضع الصورة في صورة التي أضافها واتساب لتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية على منصة الدرشة العالمية، وتحديث مستقبلي ستتمكن من تشغيل التسجيلات الصوتية الواردة وإغلاق المحادثة إلى جانب التنقل بحرية أثناء تشغيلها داخل التطبيق دون أن تتوقف.

وتم رصد ميزة التسجيلات الصوتية في الخلفية، لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب بيتا و WhatsApp Business، على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، لذلك إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية عند الخروج من الدردشة فانتظر طرح الخاصية للإصدار المستقر.



الجدير بالذكر أن هذه هي الميزة الثانية التي يختبرها مطورو واتساب WhatsApp خلال عام 2022، فخلال الأسبوع الماضي، اختبر تطبيق الدردشة العالمي ميزة أخرى لمستخدمي هواتف آيفون، تسمح بعرض صور الملف الشخصي في إشعارات نظام iOS عندما يتلقى المستخدمون رسائل جديدة من الدردشات والمجموعات.