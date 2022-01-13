عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقه التجريبي، تضيف القدرة على الاستمرار في الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد الخروج من سلسلة الدردشة التي تم استلامها فيها.

وبحسب ما ذكره "macrumors" التقني المتخصص، يعمل واتساب على مشغل ملاحظات صوتية عالمي جديد لبعض الوقت للسماح للمستخدمين بالاستماع إلى الرسائل الصوتية في الخلفية أثناء التنقل داخل التطبيق.

 

أخطر 3 رسائل يمكنك تلقيها على واتساب.. ماذا تفعل معها

انتبه.. واتسآب سيتوقف على هذه الأجهزة خلال أيام

 

واتساب يختبر خاصية تشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية


وفي الوقت الحالى، إذا قمت بتشغيل رسالة صوتية واردة، ثم  خرجت من سلسلة الدردشة التي تم استلام الملاحظة فيها، فسيتم إيقاف تشغيل الملف الصوتي، وتتمثل فكرة السماح باستمرار التشغيل في الاستمرار في الاستماع إلى التسجيلات الطويلة أثناء استخدام تطبيق الدردشة وكتابة الرسائل الأخرى وقراءتها.


ووفقا لما ذكره موقع WABetainfo، وفي أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب على هواتف آيفون، إذا قمت بتشغيل ملاحظة صوتية ثم التبديل إلى شاشة الدردشة الرئيسية أو إلى سلسلة دردشة مختلفة، تظهر واجهة تشغيل رسالة صوتية جديدة في الجزء العلوي من التطبيق مع أزرار لإيقاف الصوت مؤقتا أو استئنافه أو استبعاده ملاحظة، جنبا إلى جنب مع شريط التقدم.

خاصية تشغيل التسجيلات الصوتية في خلفية واتساب WhatsApp


وتشبه خاصية تشغيل التسجيلات الصوتية في الخلفية، وضع الصورة في صورة التي أضافها واتساب لتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية على منصة الدرشة العالمية، وتحديث مستقبلي ستتمكن من تشغيل التسجيلات الصوتية الواردة وإغلاق المحادثة إلى جانب التنقل بحرية أثناء تشغيلها داخل التطبيق دون أن تتوقف.

وتم رصد ميزة التسجيلات الصوتية في الخلفية، لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب بيتا و WhatsApp Business، على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، لذلك إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية عند الخروج من الدردشة فانتظر طرح الخاصية للإصدار المستقر.


الجدير بالذكر أن هذه هي الميزة الثانية التي يختبرها مطورو واتساب WhatsApp خلال عام 2022، فخلال الأسبوع الماضي، اختبر تطبيق الدردشة العالمي ميزة أخرى لمستخدمي هواتف آيفون، تسمح بعرض صور الملف الشخصي في إشعارات نظام iOS عندما يتلقى المستخدمون رسائل جديدة من الدردشات والمجموعات.

واتساب الرسائل الصوتية WhatsApp تطبيق واتسآب هواتف آيفون WhatsApp Business

موضوعات متعلقة

هاتف هواوي Huawei P50 Pro يصل أسواق أول دولة عربية.. سعر ومواصفات

خطوات فحص أجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء

طرق فعالة لـ تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

ترشيحاتنا

المغرب.. السجن عامين لأستاذ جامعي بقضية الجنس مقابل النقط

أكرم توفيق يشبهني.. أحمد فتحي يوجه رسالة لنجم الأهلي

وقائع غير مسبوقة.. مصطفى مراد فهمي ينتقد تنظيم أمم إفريقيا

ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية.. تعرف عليها

بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

القرض المحرم.. دار الإفتاء تكشف عن معاملة بنكية لا تجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ