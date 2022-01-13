بشخصية هايدي.. ميرهان حسين تروج لمسلسل أنا وهي

بشخصية هايدي..ميرهان حسين تروج لمسلسل انا وهي

روجت الفنانة،ميرهان حسين،لمسلسل أنا وهي، ونشرت صورا من الكواليس من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حسين معلقة من خلال صورة:(هايدي مسلسل أنا و هي).

وفي سياق أخر،نالت ميريهان حسين ردود فعل ايجابية عن دورها في المسلسل، وتجسيدها لشخصية “قمر” ومن أبرز ردود الفعل التي جاءت: تمثيلك يجنن - أبدعتي - بالتوفيق.



يذكر أن الحكاية السادسة "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.