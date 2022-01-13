أكرم توفيق يشبهني.. أحمد فتحي يوجه رسالة لنجم الأهلي

أكد أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، دعمه للظهير الأيمن أكرم توفيق بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا، في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.

وقال فتحي في تصريحات لـ"إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "أكرم توفيق يتميز بالرجولة وأحبه، وكنت دائمًا أتحدث معه لأنه لاعب مجتهد وتدريبه مثل المباراة ويشبهني بعض الشيء".



وأضاف: "نصحيتي لـ أكرم توفيق ألا يتعجل العودة، ولا يفعل مثلي عندما أجريت 5 عمليات وتر أكيليس و4 في غضروف الركبة، كنت دائمًا أتعجل في العودة".

وواصل: "عمر كمال عبد الواحد هو بديل أكرم توفيق في منتخب مصر".

وأتم معلقًا على تصريح محمد صلاح بأن منتخب مصر ليست المرشح الأول: "وارد أنه يفكر في إبعاد الضغوط عن اللاعبين".