كورونا حول العالم.. الصحة العالمية تعلن عن قفزة حادة في مؤشر الإصابات



أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم سجل قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة نشرتها يوم أمس الأربعاء، أنها "سجلت 3.395 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم، مقارنة مع 1.738 مليون حالة في بيانات الثلاثاء""

وأضافت أنها "رصدت 7735 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 5150 حالة في إحصائية الثلاثاء".

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 315 مليونا و390 ألفا و402 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 62.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة.

ويشهد العالم ما وصفته منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "تسونامي” من الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار نسخة "أوميكرون" المكتشفة في نوفمبر بجنوب إفريقيا والتي تعتبر الأكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.

وتم رصد الحصيلة القياسية السابقة للإصابات اليومية في 6 يناير حينما بلغ المؤشر 2.618 مليون حالة.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا “خطير”، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، من خطورة متحور أوميكرون.

وقال: "بينما يتسبب أوميكرون في عدوي أقل خطورة من دلتا، إلا أنه يظل فيروساً خطيراً، لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم".

وفي وقت سابق، قال الدكتور هانز كلوج المدير في منظمة الصحة العالمية إن "موجة المد لأوميكرون من غرب إلى شرق أوروبا، تجتاح دول كثيرة، بالإضافة إلى زيادة في متحور دلتا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.