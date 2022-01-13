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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جيروم باول: التركيز حاليا سيكون على محاربة ارتفاع التضخم

صدى البلد

"الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة هي الأعلى منذ أعوام..." هكذا طمأن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول الأسواق من تداعيات أوميكرون على مستقبل الاقتصاد أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ للمصادقة على إعادة ترشيحه كرئيس للفدرالي لولاية ثانية.

وفيما يتعلق بسياسياته النقدية... قال باول إنه يتوقع سلسلة من الارتفاعات في معدلات الفائدة هذا العام وأن تركيزه سيكون على الحد من ارتفاع الأسعار خاصة وأن معدلات البطالة تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

جيروم باول: "اليوم ، ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة، وسوق العمل أصبح قويًا مرة أخرى. وكما هو الحال دائمًا، لا تزال هناك تحديات. ولم نشهد سابقا إغلاقا مماثلا وإعادة فتح للاقتصاد بهذه الطريقة. اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الجائحة المستمرة التي أدت إلى استمرار الاختلالات والاختناقات في العرض والطلب وارتفاع التضخم. نحن نعلم أن التضخم المرتفع يفرض يضغط بشكل كبير على الاقتصاد، خاصة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والإسكان والنقل. نحن ملتزمون بقوة بتحقيق أهدافنا القانونية المتمثلة في تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. وسنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد والوصول إلى سوق عمل قوي وللحد من ارتفاع الأسعار".

"ما حدث هو أن الاقتصاد قد حقق كل هذه المكاسب في مواجهة جائحتين خلال عام 2021. كان لدينا تفشي جائحتين رئيسيتين، وفي الحقيقة، رغم أن بداية 2021 شهد موجة قوية جدًا من COVID الأصلي إلا أننا أحرزنا تقدمًا هائلاً في سوق العمل في 2021 وكان النمو عند أعلى مستوياته منذ عدة عقود . لذلك أتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعامل مع هذه المتغييرات. أعتقد أنه من المحتمل، إذا كان الخبراء على حق بأن أوميكرون سيمر بسرعة كبيرة حيث ستصل الإصابات إلى ذروتها في غضون شهر ثم تنخفض بعد ذلك، سنرى معدلات توظيف أقل وربما توقفًا في النمو. لكن يجب أن يكون قصير الأجل. . أما بالنسبة لتوقعات بقية العام ستكون إيجابية للغاية. "

ورغم الاتهامات من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للحزب الجمهوري بأن الفدرالي قد أخذ طريق مختلف عن تعهداته وأهدافه المعلنة سابقة وهي استقرار الأسعار والتوظيف الكامل والرقابة المصرفية... يبدو أن مجلس الشيوخ سيقبل بتجديد عهد "باول" مرة جديدة. حيث قال رئيس اللجنة الديمقراطي وهوأيضا رئيس ولاية أوهايو شيرود براون، وسناتور بنسلفانيا الجمهوري باتريك تومي، إنهما يخططان لدعم ترشيح الرئيس جو بايدن. بينما قالت السناتور الديمقراطية اليزابيث وارين إنها ستعارض ترشيح بأول.
 

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