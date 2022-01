طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد لتصحيح أخطاء جميع اللغات مجانا

طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد لا يستغرق إعدادها وقتا طويلا، والتي توفرها شركة مايكروسوفت الأمريكية للملايين من مستخدمي برنامج الكتابة الشهير Word، حيث تعد طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد وسيلة تلقائية سهلة الاستخدام لتوفير الوقت والجهد في عملية مراجعة المستندات وتصحيحها من الأخطاء لأولئك الذين تعتمد أعمالهم على كتابة المستندات وتحرير المستندات دائما.



تعمل ميزة التدقيق الإملائي والنحوي ببرنامج مايكروسوفت Word، عند تشغيلها على مسح الكلمات التي قام المستخدم بإدخالها إلى المستند للعثور على الأخطاء اللغوية المحرجة قبل طباعته أو مشاركته مع الآخرين، والتي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان.



ويمكن لبرنامح مايكروسوفت Word، إجراء عمليات التدقيق الإملائي في السطر تلقائيا بمجرد كتابة الكلمة بصورة خاطئة، حيث يمكن لكاتب المستند رؤية الأخطاء الإملائية والمشكلات النحوية المحتمل ظهورها أثناء الكتابة أو عند مراجعة المستند قبل طباعته.

الخطوة الأولى: افتح مستند وورد على جهاز جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.

الخطوة الثانية: اضغط فوق علامة التبويب المسماة "ملف File" في شريط الأدوات أعلى صفحة المستند، ثم انقر فوق "خيارات Options".

الخطوة الثالثة: في جزء التنقل، اضغط فوق خيار يسمى "تدقيق Proofing".

الخطوة الرابعة: سترى بصفحة تبويب Proofing عدة خيارات للتدقيق الإملائي التي يمكنك تخصيصها أو يقاف تشغيلها من خلال خيار "التدقيق الإملائي أثناء الكتابة Check spelling as you type".

الخطوة الخامسة: يمكنك أيضا تحديد أو وضع علامة على الأخطاء النحوية أثناء الكتابة Mark grammar errors as you type، أو تدقيق نحوي مع التدقيق الإملائي Check grammar with spelling، ثم فوق "موافق OK".

متطلبات تفعيل المدقق اللغوي في الوورد

يحتاج تشغيل المدقق اللغوي في الوورد بعض المتطلبات التي تسمح لمستند الـ Word، من تحديد الأخطاء الإملائية والنحوية بشكل تلقائيا، حيث عادة يضع نظام ويندوز تحت الكلمات التي بها أخطاء إملائية خط أحمر متعرج، وتتضمن قائمة المتطلبات الآتي:

1. جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ومتصلا بشبكة الإنترنت.

2. توفر الخدمات الذكية داخل مستند وورد والتي لا تظهر عادة في النسخ غير الأصلية من برنامج Word، لذا تأكد من أن النسخة التي تعمل عليها نسخة أصلية من مايكروسوفت.

3. راجع خيارات المدقق الإملائي لمعرفة وتمكين اللغات المتوفرة ببرنامج الوورد.

مميزات المدقق اللغوي في الوورد

أولا: عند تمكين المدقق اللغوي في الوورد، يقوم البرنامج تلقائيا بوضع علامة على الأخطاء الإملائية والنحوية.

ثانيا: يمنحك المدقق اللغوي في الوورد في حال قام برنامج الكتابة من مايكروسوفت بتسطير كلمة على أنها خاطئة، العديد من الخيارات أما لتصحيح الكلمة لغويا أو إضافتها إلى القاموس بالبرنامج حتي يتعرف عليها بشكل صحيح عند كتابتها مرة أخرى.



ثالثا: يتيح لك المدقق اللغوي في الوورد، إخفاء علامات الأخطاء في المستند بصورة سهلة وسريعة توفر لك طريقة سلسة عند كتابة المستندات الكبيرة وتجاهل الأخطاء.

رابعا: يقارن المدقق اللغوي في الوورد بسرعة فائقة كل كلمة يقوم المستخدم بكتابتها بالكلمات في قاموس اللغة والتأكد من صحة لفظ الكلمة.