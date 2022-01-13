عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد لتصحيح أخطاء جميع اللغات مجانا

طريقة تشغل المدقق
طريقة تشغل المدقق اللغوي في الوورد

طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد لا يستغرق إعدادها وقتا طويلا، والتي توفرها شركة مايكروسوفت الأمريكية للملايين من مستخدمي برنامج الكتابة الشهير Word، حيث تعد طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد وسيلة تلقائية سهلة الاستخدام لتوفير الوقت والجهد في عملية مراجعة المستندات وتصحيحها من الأخطاء لأولئك الذين تعتمد أعمالهم على كتابة المستندات وتحرير المستندات دائما.


طريقة تشغيل المدقق اللغوي في الوورد

تعمل ميزة التدقيق الإملائي والنحوي ببرنامج مايكروسوفت Word، عند تشغيلها على مسح الكلمات التي قام المستخدم بإدخالها إلى المستند للعثور على الأخطاء اللغوية المحرجة قبل طباعته أو مشاركته مع الآخرين، والتي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان.

 

احذر.. مستخدمو هذا التطبيق من مايكروسوفت لديهم ثغرة خطيرة

مايكروسوفت تخطط لإطلاق هاتف Surface Duo ثلاثي الطيات


ويمكن لبرنامح مايكروسوفت Word، إجراء عمليات التدقيق الإملائي في السطر تلقائيا بمجرد كتابة الكلمة بصورة خاطئة، حيث يمكن لكاتب المستند رؤية الأخطاء الإملائية والمشكلات النحوية المحتمل ظهورها أثناء الكتابة أو عند مراجعة المستند قبل طباعته.

التدقيق الإملائي والتدقيق النحوي في Microsoft Word - وورد - أكاديمية حسوب
طريقة تشغل المدقق اللغوي في الوورد 


بالخطوات تفعيل المدقق اللغوي في الوورد

الخطوة الأولى: افتح مستند وورد على جهاز جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.
الخطوة الثانية: اضغط فوق علامة التبويب المسماة "ملف File" في شريط الأدوات أعلى صفحة المستند، ثم انقر فوق "خيارات Options".

الخطوة الثالثة: في جزء التنقل، اضغط فوق خيار يسمى "تدقيق Proofing".

الخطوة الرابعة: سترى بصفحة تبويب Proofing عدة خيارات للتدقيق الإملائي التي يمكنك تخصيصها أو يقاف تشغيلها من خلال خيار "التدقيق الإملائي أثناء الكتابة Check spelling as you type".
الخطوة الخامسة: يمكنك أيضا تحديد أو وضع علامة على الأخطاء النحوية أثناء الكتابة Mark grammar errors as you type، أو تدقيق نحوي مع التدقيق الإملائي Check grammar with spelling، ثم  فوق "موافق OK".

تشغيل التدقيق الإملائي أو إيقاف تشغيله
طريقة تشغل المدقق اللغوي في الوورد 

 

متطلبات تفعيل المدقق اللغوي في الوورد

يحتاج تشغيل المدقق اللغوي في الوورد بعض المتطلبات التي تسمح لمستند الـ Word، من تحديد الأخطاء الإملائية والنحوية بشكل تلقائيا، حيث عادة يضع نظام ويندوز تحت الكلمات التي بها أخطاء إملائية خط أحمر متعرج، وتتضمن قائمة المتطلبات الآتي:

1. جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ومتصلا بشبكة الإنترنت.

2. توفر الخدمات الذكية داخل مستند وورد والتي لا تظهر عادة في النسخ غير الأصلية من برنامج Word، لذا تأكد من أن النسخة التي تعمل عليها نسخة أصلية من مايكروسوفت.

3. راجع خيارات المدقق الإملائي لمعرفة وتمكين اللغات المتوفرة ببرنامج الوورد.

تشغيل التصحيح التلقائي أو إيقاف تشغيله في Word
طريقة تشغل المدقق اللغوي في الوورد 


مميزات المدقق اللغوي في الوورد

أولا: عند تمكين المدقق اللغوي في الوورد، يقوم البرنامج تلقائيا بوضع علامة على الأخطاء الإملائية والنحوية.

ثانيا: يمنحك المدقق اللغوي في الوورد في حال قام برنامج الكتابة من مايكروسوفت بتسطير كلمة على أنها خاطئة، العديد من الخيارات أما لتصحيح الكلمة لغويا أو إضافتها إلى القاموس بالبرنامج حتي يتعرف عليها بشكل صحيح عند كتابتها مرة أخرى.


ثالثا: يتيح لك المدقق اللغوي في الوورد، إخفاء علامات الأخطاء في المستند بصورة سهلة وسريعة توفر لك طريقة سلسة عند كتابة المستندات الكبيرة وتجاهل الأخطاء.

رابعا: يقارن المدقق اللغوي في الوورد بسرعة فائقة كل كلمة يقوم المستخدم بكتابتها بالكلمات في قاموس اللغة والتأكد  من صحة لفظ الكلمة.

المدقق اللغوي مايكروسوفت مايكروسوفت Word مستند وورد ميزة التدقيق الإملائي الأخطاء اللغوية

موضوعات متعلقة

أخطر 3 رسائل يمكنك تلقيها على واتساب.. ماذا تفعل معها

خطوات فحص أجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء

طرق فعالة لـ تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية: صرف 120 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية المناشي

النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول هاكثون مصر 2030 بمنتدى شباب العالم |صور

وزير الكهرباء: إنشاء خط ربط للطاقة بين مصر والسعودية.. تفاصيل

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

وزيرة الهجرة: نستهدف تعظيم التعاون المشترك مع برنامج الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ