لاقتناص فرصة عمل.. خطوات كتابة الـCV باللغة الإنجليزية .. فيديو

استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،طريقة سهلة يمكن من خلالها كتابة السيرة الذاتية الـ"cv" باللغة الانجليزية.





وتتمثل خطوات كتابة الـ c v في:





- كتابة الاسم الأول والأخير بخط عريض .





- يجب كتابة العنوان الحالي بشكل تفصيلي .





- عنوان البريد الإلكتروني .





- يجب ذكر المهارات مثل مهارات استخدام الكمبيوتر .





- يتم ذكر المستوى الذي تتمتع به فى اللغة .

- سواء جيد أو جيد جدا أو ممتاز .





- يتم ذكر الوظائف وأسماء الأماكن ونوعية العمل بالتحديد وكذلك المدة التى تم قضاؤها .





- يتم ذكر المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها .





- تعد فترات التدريب التي تم الحصول عليها أثناء الجامعة نقطة مهمة ويجب ذكر مدة التدريب .