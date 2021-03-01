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لاقتناص فرصة عمل.. خطوات كتابة الـCV باللغة الإنجليزية .. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:36 ص
cv
cv
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،طريقة سهلة يمكن من خلالها كتابة السيرة الذاتية الـ"cv" باللغة الانجليزية.

وتتمثل خطوات كتابة الـ c v في: 

- كتابة الاسم الأول والأخير بخط عريض .

- يجب كتابة العنوان الحالي بشكل تفصيلي . 

- عنوان البريد الإلكتروني . 

- يجب ذكر المهارات مثل مهارات استخدام الكمبيوتر .

- يتم ذكر المستوى الذي تتمتع به فى اللغة .
 
- سواء جيد أو جيد جدا أو ممتاز .

- يتم ذكر الوظائف وأسماء الأماكن ونوعية العمل بالتحديد وكذلك المدة التى تم قضاؤها . 

- يتم ذكر المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها . 

- تعد فترات التدريب التي تم الحصول عليها أثناء الجامعة نقطة مهمة ويجب ذكر مدة التدريب .
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