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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات "حياة كريمة" بقرية نهطاي ترى النور.. والمحافظ: ارتفاع معدلات التنفيذ

صدى البلد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المشروعات الخدمية بقرية نهطاي تسابق الزمن وتشرف على الانتهاء لتعلن بداية حياة كريمة تليق بأهلها كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق الجمهورية الجديدة التي من أهم سماتها ثورة البناء والتعمير في كافة أرجاء البلاد، وتنفيذ مبادرة صُنِفَتْ كأكثر الممارسات العالمية استدامةً لتقدم كافة الخدمات لساكني الريف المصري أسوةً بالمدينة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة معدلات ونسب إنجاز المشروعات بقرية نهطاي لضمان إزالة كافة التحديات المحتملة وانتهاء المشاريع في الوقت المحدد .

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وتفقد محافظ الغربية خلال جولته الصباحية مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي والذي قارب على الانتهاء حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى ٩٤ ٪ بتكلفة ١٠ مليون جنيه ، ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متنوعة ما بين (مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، تموين، بريد وحدة محلية، مجلس محلي والتضامن الاجتماعي) ، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية وجاري أعمال التشطيبات بنسبة إنجاز ٨٨٪؜ وبإجمالي تكلفة ٥.٤ مليون.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري السملاوية بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه ، كما تفقد مدرسة الشهيد طيار محمد عمارة الثانوية والتي بلغت نسب أعمال الصيانة بها ٩٠٪؜ بتكلفة ١.٥ مليون جنيه ، ومدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي والتي تم الانتهاء من أعمال صيانتها ورفع كفاءتها بتكلفة مالية مليون جنيه، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بتكلفة ٢٧ مليون جنيه وأعمال تبطين ترعة العطف.

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مشروعات "حياة كريمة" بنهطاي ترى النور رحمي: ارتفاع معدلات التنفيذ واقتراب نهو ال

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محافظ الغربية السيسي مليون جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي حياة كريمة زفتى المشروعات الخدمية مشروعات رفع كفاءتها المحافظ

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