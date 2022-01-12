محافظ الغربية: قاربنا على الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن المحافظة قاربت على الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة وأنه لا مكان للعشوائيات في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، للمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك في مستهل جولة لتفقد المناطق العشوائية التي تم تطويرها خلال العامين السابقين.

بدأت الجولة بتفقد مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي ، والذي يتكون من ٦ عمارات تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و ٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان، وسيتم نقل ساكني منطقة كفرة مليم إليها عقب انتهائها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة كفرة مليم بتل الحدادين المخطط نقل ساكنيها إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي، حيث وجه الأهالي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على نقل سكان المنطقة إلى منازل جديدة، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة قحافة والتي تم تطويرها من خلال خطة تطوير العشوائيات.

وخلال اجتماعه بصندوق التنمية الحضارية، أكد المحافظ أن الغربية تحتوي على ٣٧ منطقة عشوائية منها ٣٣ آمنة و٤ مناطق تمثل خطر داهم، قامت المحافظة بتطوير عدد ٧ مناطق منهم بتكلفة مالية ٤١٠.٩ مليون جنيه في كل من طنطا والمحلة الكبرى، ففي طنطا تم تطوير مناطق ( العجيزي، سيجر، السلخانة، على أغا وقحافة) وفي المحلة الكبرى خضعت مناطق (التوبة، خلف مسجد المحجوب، شارع الخبي، مزلقان أبو القاسم، منطقة سكة طنطا وعزبة خضر) للتطوير في قطاعات (الصرف الصحي، شبكات المياه ، أعمال الكهرباء وأعمال الرصف والطرق).

وأضاف رحمي، أن أعمال تطوير العشوائيات بطنطا شملت تركيب ٢٠٩٣ وصلة مياه رئيسية و ١٤٩١ وصلة مياه منزلية، كما شهد الصرف الصحي تركيب مواسير صرف صحي رئيسية بطول ١١٣٤٩.٢ م، وصلات منزلية بطول ٢٩٠٥ م، عدد ٥٧ مطبق صرف صحي وعدد ٢٦٥ غرفة تفتيش، إلى جانب تركيب ١٣٠ عمود إنارة، ٥٤٨ كشافات ليد ١٠٠ وات، ١٦ لوحة توزيع إنارة، إلى جانب ٦٠٠٠ كابل هوائي.

وفي السياق ذاته أكد المحافظ أنه فور إتمام إدخال المرافق بهذه المناطق قامت المحافظة برصف ١٧١ شارع بالانترلوك بطول ٣٩٢٢٨ م وجاري العمل ب ١٧١٥ آخرين، كما تم رصف ٣٦ شارع بالأسفلت بطول ٨٣٦٦.٥ م، بالإضافة إلى رصف ٣٣ شارع بالخرسانة الهليكوبتر و ٤ شوارع مشتركة ما بين الأسفلت والبلاطات الخرسانية وتركيب ٧٧٥ بالوعات صرف مياه أمطار.

وفي المحلة الكبرى خضعت المناطق العشوائية التي تم تطويرها لأعمال تطوير بشبكات المياه شملت تركيب وصلات مياه رئيسية بعدد ٩١١ وصلة بطول ٢٩١.٥ م وتركيب ٨٧١ وصلة مياه منزلية، كما تضمنت أعمال الصرف الصحي تركيب وصلات مواسير صرف صحي رئيسية بطول ٤٦٣٨ م ووصلات صرف منزلية بطول ٩٦١ م، كما تم تركيب ٢٢٩ كشاف ليد ١٠٠ وات، ١٤ لوحة توزيع إنارة وكابلات هوائية بطول ١٤٨٨٠ م، وشهدت هذه المناطق أعمال رصف عدد ٤١ شارع بالانترلوك بطول ٣٤٧٧١ م، رصف عدد ٤ شوارع بالأسفلت بطول ٢٢٦٦ م ووضع ٣٠٠ بالوعة صرف مياه الأمطار واستعدال مناسيب ٨٧ مطبقة.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ سيد المحلاوي نائب رئيس حي ثان طنطا.

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