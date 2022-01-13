جامعة حلوان : الانشطة الطلابية تعمل على اكتشاف المواهب

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة،، وسط إجرئات احترازية من فيروس كورونا المستجد ، طوال العام الدراسى و من هذه الانشطة قد نظمت الجامعة المهرجان البيئى و الموسم الثقافى و العديد من المسابقات الفنية و الرياضية .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ان تنظيم هذه الانشطة يأتى من أن الأنشطة الطلابية لها دور مهم فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، كما انها تساهم فى تبادل الخبرات واكتساب المهارات .

و اشار ئيس الجامعة على انها تعمل على استغلال الطاقات الشبابية، و تعزيز قيم التنافس بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعى، إلى جانب دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدى إلى تعميق الانتماء للوطن.

كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات .



ونوهت إداراة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل و تسجيل اسمائهم باداراة رعاية الشباب بالكليات و متابعة صفحات التواصل الاجتماعى لمعرفة موعد كل مسابقة و نشاط .

جدير بالذكر انه قد أعلنت ادارة الاسر الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان عن نتائج المهرجان البيئي الرابع على مستوى كليات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هذا وقد أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب أن نتائج المهرجان البيئي الرابع جاءت كالتالي حصول كلية التربية الموسيقية على المركز الأول، كما حصلت كلية الفنون التطبيقية على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب كلية التربية، بينما حصلت كلية التربية الرياضية بنات على المركز الرابع، وكلية الاقتصاد المنزلي على المركز الخامس .



