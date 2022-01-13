مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

مديحة كامل .. واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ الفن المصرى ، فقد كان جمال ملامحها بمثابة جواز سفر عبرت به الى قلوب المشاهدين ، بينما تمكنت بفضل موهبتها وقدرتها على أختيار الادوار فى الحصول على الاقامة الدائمة فى الصفوف الاولى للنجومية .

على مدار سنوات عملها الفنى كانت مديحة كامل تتميز بالجراءه والتنوع فى اختيار ادوارها ، وهو ما أهلها لان تترك بصمة واضحة فى السينما والدراما المصرية ، الا ان قرار إعتزالها أحدث جدلاً واسعاً ، خاصة وانها قررت عدم الاستمرار واعتزال الفن بشكل مفاجىء ، وصاحب هذا القرار ارتدائها الحجاب والابتعاد تماماً عن الحياة الفنية .

صدى البلد يحتفى بذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل ، حيث انها رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم لعام 1997 ، وفى السطور التالية يكشف السيناريست الكبير محمد الباسوسى عن تفاصيل ذكرياته مع الفنانة الراحلة مديحة كاملة ، خاصة وان هناك علاقة عمل وصداقة جمعتهم بينهم فى السنوات الأخيرة من حياتها الفنية ، بعد ان قدما معاً فيلمين كان احداهما هو الاخير فى مشوارها الفنى وقد شمل هذا العمل العديد من الكواليس خاصة وانها إعتزلت خلال التصوير ورفضت أستكماله ، الا أن الطرفان ظل على علاقة طيبة ببعضها بعد اعتزالها .

مديحة كامل

كانت بداية العلاقة بين السيناريست الكبير ورئيس المركز القومى للسينما سابقاً محمد الباسوسى والفنانة مديحة كامل قد بدات بعد تعاونهما فى فيلم “ السقوط ” ،ويقول “محمد الباسوسى ” : عرضت على الفنانة مديحة كامل فيلم “ السقوط ” وقد واقفت على العمل الذى كان مستوحى من قصة حقيقية عن التصنت على الهواتف ، وأستغرق التحضير الى العمل 6 أشهر ، فقد الفنانة الراحلة تحبذ الجلوس مع المؤلف قبل بداية التصوير والالمام بتفاصيل العمل والشخصية ، وقد حقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً .

مديحة كامل

مديحة كامل والمشهد 110 :

يرؤى السيناريست محمد الباسوسي واقعة جمعته بالفنانة مديحة كامل خلال تصوير فيلم السقوط ، حيث فؤجى اثناء ذهابه الى موقع التصوير بالفنانة مديحة كامل تقوم بعمل تعديلات على أحدى المشاهد والذى كان يحما رقم 110 فى السيناريو ، بل انها إعادت كتابة المشهد بخط يدها ، وهو ما ازعجه كمؤلف رغم علاقة الصداقة التى جمعت بينهم ، حيث ارادات الفنانة الراحلة ان تسيطر على المشهد من خلال شخصيتها في الفيلم ، وهو ما يتنافى مع الدراما ، لذا فقد رفض تصوير المشهد .

مديحة كامل

واستكمل محمد الباسوسى : فى اليوم التالى جاءت مديحة كامل وأكدت اننى كنت على حق بعدما راجعت السيناريو كاملاً ، وهذا يدل على مدى أحترافها واحترامها ، وبعد إنتهاء الفيلم أستمرت بيننا علاقة الصداقة ، وكانت تقوم بحكم علاقة صداقتنا باستشارتي فى السيناريوهات التى تعرض عليها .

أخر أفلام مديحة كامل :

كانت اخر أفلام الفنانة مديحة كامل فيلم بوابة إبليس ، وهو من تأليف السيناريست الكبير محمد الباسوسى ، وعن كواليس هذا العمل يقول : بدأنا تصوير الفيلم ثم توقفنا لفترة بسبب ان الجهه المنتجة للعمل كان لديها عمل أخر وهو فيلم الغرقانة للفنانة نبيلة عبيد ، وكان يشارك فى بطولة الفيلمين الفنان محمود حميده ، ولان موقع التصوير كان بعيداً ، لذا فقد أوقفت الشركة المنتجة فيلم بوابة إبليس ، وسافر الفنان محمود حميدة الى الغردفة لتصوير الفيلم الأخر ، وهو ما اغضب مديحة كامل.

إعتزال مديحة كامل :

وعن قصة إعتزالها الفن ، يقول السيناريست محمد الباسوسى : فؤجئت بالفنانة مديحة كامل تحدثنى هاتفياً بعد قرار عودة التصوير ، وقد كنا خلال شهر رمضان الكريم ، وطلبت منى الحضور ، وعند ذهابى لها وجدت انها تضع “ ايشارب” على راسها وأعتقد انه طقس رمضانى لها ، الا انها فاجئتنى بانها اعتزلت الفن ، ولن تعود للوقوف أمام الكاميرات مرة أخرى ، ورفضت كل الاقتراحات بالعودة الى التصوير ثم اتخذا هذا القرا ر ، وهو ما جعلنى أجتمع مع القائمين على العمل لإيجاد حل لتلك الأزمة ، خاصة وانها لم تكن انتهت من تصوير مشاهدها .

مديحة كامل

واضاف الباسوسى : أجتمعت مع فريق العمل فى غرفة المونتاج وبدانا نشاهد ما تم الإنتهاء من تصوير ، ووجدت ان هناك مشهد يصلح لتغيير الاحداث ، وقد تم تغير النهاية ، إما عن مشاهد الاستعانة بدبليرة فقد كان مشهد واحد فقط ، وقد استاذنتها قبل أحداث أى تغير ، وسالتنى عن كيفية هذا الأمر ، وأكدت لها ان هذا يعود الى حرفتى كمؤلف.

مديحة كامل

بوادر إعتزال مديحة كامل :

كان للسيناريست محمد الباسوسى شاهداً على موقف تعرضت له الفنانة مديحة كامل قبل أعتزالها ، وكان بمثابة بوادر لهذة القرارات التى أتخذتها فيما بعد .

إذ سرد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما سابقا ، أنه خلال التحضير الي العمل، وأثناء التواجد في مكتب الفنانه الراحلة مديحة كامل للتحضير الي العمل ، فوجئ بها أثناء اذان الفجر تفتح الشباك الخاص بمكتبها وتتحدث الي الله.

مديحة كامل بالحجاب



وتابع السيناريست محمد الباسوسي ، الراحلة مديحة كامل وقفت في الشباك وبدأت تتحدث الي الله وتقول : يارب انت ادتني كل حاجه نجومية وحب الناس وجمال وصحة وانا مدتكش حاجه ، انا جيالك قريب " .

واستكمل السيناريست محمد الباسوسي ، مديحة كامل كانت تتحدث الي الله وتبكي ، وذهبت لها وطلبت من أن تغلق الشباك لأن درجه الحرارة كانت منخفضة ، الا أنها أصرت علي الوقوف ، وحينها علمت أن مديحة كامل من الممكن أن تسلك طريقا آخر في يوم ما.

حجاب مديحة كامل وتحريم الفن :

أكد السيناريست ان مديحة كامل لم تحرم الفن ، وكل الشائعات التى ترددت بهذا الشان هى أفتراءات ، فمنذ اليوم الذى إعلنت فيه عن إعتزالها أبتعدت تماماً ولم تدلى باى تصريحات ولايوجد تصريح واحد لها فى هذا الشان .

إما بعض الادعادات التى روج لها البعض بشان غعتزالها الفن لانحصار الاضواء عنها ، فقد اكد السيناريست محمد الباسوسى انها هذا الامر لا يمت للواقع بصله ، فقد كتنت مديحة كامل تقوم بتصوير فبلم بوابة إبليس ، وكان معروض عليها العديد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية .

عن غضبها بسبب أفيش الفيلم يقول محمد الباسوسى : مديحة كامل لم تغضب من الافيش ، ولكن كان هناك مشهد لها فى العمل تقوم بالرقص على أغنية لـ حسن الأسمر ، وقد أستغله المنتج فى عمل “ ماكيت ” فى السينما المعروض بها ، وهو ما أغضبها ، ولكن قصة أعتزال مديحة كامل الفن كانت مازلت حديثة ، وقام المنتج باستغلال هذا الأمر.

مديحة كامل

مديحة كامل الأنسانة :

مواقف عديدة انسانية عديدة جمعت بين الفنانة مديحة والسيناريست محمد الباسوسى نظراً لعلاقة الصداقة التى جمعت بينهم ، حيث يتابع “ الباسوسى ” حديثه قائلاً : مديحة كامل كانت حالة أنسانية فريدة ، فعلى سبيل المثال ، حيث كانت تشعر ان الشخص ليس فى حالة مزاجية جيدة بسبب مشكلة تعرض لها ، تصر على ان ينحى العمل جانباً ، وتتحدث معه عن الأزمة التى تورقه ويصلان الى حل ، فقد كانت تقوم بدور الطبيب النفسى دون ان يشعر من أمامها بذلك.

مديحة كامل

قطعت أجازة شهر العسل .. من المواقف التى يرؤيها السيناريست محمد الباسوسى عن الفنانة مديحة كامل ان فؤجى بعد زواجه بعدة أيام تتصل به وتبكى وتطلب منه الحضورالى تصوير فيلم بوابة إبليس ، لان هناك مشهد فى العمل لم تسيطع ان تمسك كممثلة بطريقة إداءه ، خاصة وانه كان واحد من أصعب المشاهد الصعبة ، وهذا يدل على مدى جمالها كممثلة

مديحة كامل والصوفية :

كشف المؤلف محمد الباسوسى ، ان مديحة كامل كانت تسافر الى بعض الدول لالقاء بعض الدورس الدينية ، وقد كانت قيبة من بعض الشيوخ المتصوفيين ، فقد كانوا يبعدون الله دون اى غرض .