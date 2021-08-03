في ذكرى ميلادهما.. هل ألتقى دنجوان السينما بـ مديحة كامل من قبل ؟

يحل اليوم الثلاثاء ؛ ذكرى ميلاد فنانين من أفضل نجوم مصر والوطن العربي، وهما الدنجوان رشدي أباظة والفنانة القديرة مديحة كامل .

وشارك الثنائي خلال مشوارهما في خمسة أفلام تعاونا فيها مع بعضهما البعض ؛ ويرصد صدى البلد الخمس أفلام .

فيلم العيب:

قصة الفيلم :

يتفشى الفساد في الوزارة، حيث يسوق أحد الرأسماليين الجميع لتزوير أذونات استيراد لحسابه، إلى أن يتم تعيين ثلاثة فتيات جدد في العمل، فتسلك كلٍ منهنَّ في طريق مختلف.

أبطال الفيلم :

العيب" من ﺇﺧﺮاﺝ جلال الشرقاوي، وقصة وحوارد يوسف إدريس، وسيناريو رمضان خليفة، وبطولة كل من رشدي أباظة ولبنى عبدالعزيز، ، وصلاح منصور، وشفيق نورالدين، ومديحة كامل، ومديحة حمدي.

أسماء شخصياتهم في الفيلم :

رشدي أباظة:(محمد الجندي)

مديحة كامل :( نجاة)

عام طرح الفيلم:

يعد هذا الفيلم هو التعاون الأول بينهما حيث تم طرحة عام 1967

فيلم حبي الاول والاخير

أبطال الفيلم :

"حبي الأول والأخير" من ﺇﺧﺮاﺝ حلمي رفلة، وتأليف محمد عثمان، بطولة رشدي أباظة، ونبيلة عبيد، ومديحة كامل، ومحمد العربي، وعبدالمنعم إبراهيم، وعماد حمدي.

أسماء شخصياتهم في الفيلم:

رشدى اباظه: (محمود سالم)

مديحه كامل:( زيزى)

عام طرح الفيلم:

تم طرح الفيلم عام 1975

قصة الفيلم:

تدور قصة الفيلم حول محمود سالم المخرج السينمائى المعروف، شعر أخيرا بتكرار نفسه، مما أصابه بالإحباط والملل، وفكر فى البحث عن وجه جديد، وفكرة رواية جديدة، ليقطع شريط التكرار، ولكنه لم يجد بغيته، فواصل إكتئابه، وحاول ان ينفرد بنفسه بشالية الأسكندرية بالمنتزه، ولكن عشيقته الراقصة زيزى (مديحه كامل) نجمة أفلامه، لم تدع له فرصة للإنفراد بنفسه، ولاحقته فى كل مكان، فقد كانت عصبية المزاج، وتغير عليه لأتفه الأسباب، ويصل الأمر فى كل مرة لصفعها على وجهها عدة صفعات، لتهدأ وتدعى فقدان الوعى، وينتهى الأمر بينهما بالصلح فى السرير. وسافر محمود بصحبة مدير أعماله فؤاد (عبد المنعم ابراهيم) للمنتزه، ومعهم بالطبع زيزى، حيث شاهد محمود على الشاطئ، فتاة ترتدى لباس البحر، وتسير بخطوات ملائكية، هذا مارآه، ولكن فؤاد لم يرى تلك الخطوات الملائكية، وشعر محمود ان تلك الفتاة هى الوجه الجديد الذى يبحث عنه. كانت صاحبة الخطوات الملائكية هى منى (نبيله عبيد)، التى تدرس فى بداية المرحلة الجامعية، ومخطوبة لإبن عمها حسين (محمد العربى)، الذى تخرج ويستعد لنيل درجة الدكتوراه من باريس، التى سيسافر إليها لمدة ٤ أعوام، وكانت منى تعيش وحيدة مع امها (عزيزه حلمى) ويشرف على رعايتهما عمها (حسين عسر) والد حسين، ولكن العم وجد ان علاقة ابنه مع إبنة أخيه، تتعارض مع سفره للخارج، فهى لاتستطيع الزواج به والسفر معه، لأن المبلغ الذى سيقتطعه من معاشه، ويرسله إليه لن يكفيه وحده، كما انها لاتستطيع ان تنتظره معلقة لمدة ٤ أعوام، وإقترحت منى ان يتزوجا الآن مع إيقاف التنفيذ

فيلم دعوني أنتقم

قصة الفيلم:

تلقى هدى زوجة الرائد محمود وابنهما مصرعهما على أيدي رجال عصابة تهريب ذهب انتقامًا من محمود عندما يقبض على بعض أفرادها، يستقيل محمود ويقرر البحث بنفسه عن الجاني، ينجح في قتل اثنين من أفراد العصابة ويحكم عليه بالسجن، يتعرف داخل الزنزانة على حسان أحد أفراد العصابة ويهربان ويقدمه حسان للعصابة ليعمل معهم.

أبطال الفيلم:

الفيلم من إخراج وإعداد تيسير عبود، وسيناريو وحوار بشير الديك، بطولة رشدي أباظة، وحسين فهمي، ومديحة كامل، وعادل أدهم، وزيزي مصطفى، وصلاح نظمي.

أسماء شخصياتهم في الفيلم:

مديجة كامل : نجوى سلام

رشدى أباظة:فهد عبد الحميد

عام طرح الفيلم:

تم طرح الفيلم عام 1979

أذكياء لكن أغبياء :

قصة الفيلم:

تنكر الطالبان الجامعيان زغلول وحسونة في ملابس النساء لكي يوافق حمدي على تأجير غرفة لهما في الفيلا التي لا يؤجرها إلا للفتيات فهو يخفي وراء ذلك غرضه الخبيث، وهو اصطياد الفتيات الجميلات، يتعرف الصديقان على نزيلات الفيلا بيسة ونجوى وناهد. يربط الحب بين بيسة وحمدي، وتعجب نجوى بزغلول وناهد بحسونة.

أبطال الفيلم:

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: نيازي مصطفى، وتأليف يوسف عوف، وشاركهما البطولة عادل إمام، وسميرغانم، ويسرا، وليلى حمادة.

أسماء شخصياتهم في الفيلم:

رشدى أباظة: (حمدى)

مديحة كامل : (بيسة)

عام طرح الفيلم:

تم طرح الفيلم عام 1980

سأعود بلا دموع

قصة الفيلم :

القصة تبدأ بتخلي محمود، ابن جابر صاحب أحد المصانع، عن هند ابنة جمعة كبير العمال بالمصنع، بعد أن وعدها بالزواج تصحيحا لعلاقتهما، لتخوض "هند" رحلة طويلة وتتبدل أحوالها، وتحقق طفرة مالية كبيرة لتصبح من الأثرياء، ثم تقرر العودة لبلدها والانتقام من جابر وابنه بطريقتها الخاصة.

أبطال الفيلم:

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ تيسير عبود، وﺗﺄﻟﻴﻒ فريدريش دورينمات، وسيناريو وحوار بشير الديك، بمشاركة كل من مصطفى فهمي، ومحمود المليجي، وحسين الشربيني، ومريم فخر الدين.

أسماء شخصياتهم في الفيلم:

رشدى أباظة: (جابر)

مديحة كامل: (هند_ شريفة)

عام طرح الفيلم:

تم طرح الفيلم عام 1980