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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 8 ملايين جنيه

تعليم قوص يتسلم جناح مدرسة السادات ومبنى حامد رمضان بقرية جزيرة مطيرة

تسلم مدارس جديدة
تسلم مدارس جديدة بقوص

تابع الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا ، اليوم الخميس ، تسلم الجناح الدراسى لمدرسة السادات الابتدائية بمدينة قوص ، بحضور عدد من القيادات التعليمية و مسئولى تنفيذ المدرسة.

 

و قال كنانه أبوجبل ، وكيل إدارة قوص التعليمية ، إن استحداث الجناح التعليمي بمدرسة السادات بقوص والذى تسلمته إدارة قوص التعليمية اليوم ، يعتبر نقلة حضارية لحل أزمة التكدس داخل الفصول الدراسية بمدارس بندر قوص ، و يضم الجناح الجديد  ١٨ فصل تعليمى، إضافة لـ ٢١ فصل يعملوا بالفعل داخل المدرسة بمختلف الصفوف .

 

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و أشارت المهندسة أمل القاضي ، إلى أن جناح مدرسة السادات الجديد تخطت تكلفته ٦.٥ مليون جنيه، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية لاستحداث وصيانة وتعلية المنشآت التعليمية للحد من التكدس الطلابي داخل الفصول ، و أن العام الحالي شهد طفرة غير مسبوقة في كم الانشاءات التعليمية التي نفذتها الهيئة، بالإضافة إلى الإنشاءات التي تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

و وجه المحاسب رمضان رياض ، المسؤول التنفيذى لمؤسسة المهندس محمد محمود ، الشكر للقيادة السياسية على هديتها التى أهدتها مواطنى صعيد مصر عامة و قوص الخاصة و المتمثلة فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى" حياة كريمة " والتي نفذت عدة مشروعات خدمية تنموية حرم منها مواطنى الصعيد علي مر العصور .

 

وفى سياق آخر حضر الدكتور كنانه، أبوجبل، وكيل إدارة قوص التعليمية ، ظهر اليوم ، مراسم تسلم قسم المباني بإدارة قوص التعليمية ، مبني مدرسة حامد رمضان للتعليم الأساسى بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص و الذى تخطت تكلفة صيانته الشاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة " المليون جنيه لتبدأ الدراسة به نصف العام الدراسى المقبل المبنى، يضم ٩ فصول تعليمية، منها ٦ فصول بالمرحلة الابتدائية و٣ فصول بالمرحلة الإعدادية.

 

تسلم مدارس جديدة بقوص
تسلم مدارس جديدة بقوص
تسلم مدارس جديدة بقوص
تسلم مدارس جديدة بقوص
تسلم مدارس جديدة بقوص
تسلم مدارس جديدة بقوص
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