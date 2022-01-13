تعليم قوص يتسلم جناح مدرسة السادات ومبنى حامد رمضان بقرية جزيرة مطيرة

بتكلفة 8 ملايين جنيه

تابع الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا ، اليوم الخميس ، تسلم الجناح الدراسى لمدرسة السادات الابتدائية بمدينة قوص ، بحضور عدد من القيادات التعليمية و مسئولى تنفيذ المدرسة.

و قال كنانه أبوجبل ، وكيل إدارة قوص التعليمية ، إن استحداث الجناح التعليمي بمدرسة السادات بقوص والذى تسلمته إدارة قوص التعليمية اليوم ، يعتبر نقلة حضارية لحل أزمة التكدس داخل الفصول الدراسية بمدارس بندر قوص ، و يضم الجناح الجديد ١٨ فصل تعليمى، إضافة لـ ٢١ فصل يعملوا بالفعل داخل المدرسة بمختلف الصفوف .

و أشارت المهندسة أمل القاضي ، إلى أن جناح مدرسة السادات الجديد تخطت تكلفته ٦.٥ مليون جنيه، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية لاستحداث وصيانة وتعلية المنشآت التعليمية للحد من التكدس الطلابي داخل الفصول ، و أن العام الحالي شهد طفرة غير مسبوقة في كم الانشاءات التعليمية التي نفذتها الهيئة، بالإضافة إلى الإنشاءات التي تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

و وجه المحاسب رمضان رياض ، المسؤول التنفيذى لمؤسسة المهندس محمد محمود ، الشكر للقيادة السياسية على هديتها التى أهدتها مواطنى صعيد مصر عامة و قوص الخاصة و المتمثلة فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى" حياة كريمة " والتي نفذت عدة مشروعات خدمية تنموية حرم منها مواطنى الصعيد علي مر العصور .

وفى سياق آخر حضر الدكتور كنانه، أبوجبل، وكيل إدارة قوص التعليمية ، ظهر اليوم ، مراسم تسلم قسم المباني بإدارة قوص التعليمية ، مبني مدرسة حامد رمضان للتعليم الأساسى بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص و الذى تخطت تكلفة صيانته الشاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة " المليون جنيه لتبدأ الدراسة به نصف العام الدراسى المقبل المبنى، يضم ٩ فصول تعليمية، منها ٦ فصول بالمرحلة الابتدائية و٣ فصول بالمرحلة الإعدادية.

تسلم مدارس جديدة بقوص

تسلم مدارس جديدة بقوص

تسلم مدارس جديدة بقوص

تسلم مدارس جديدة بقوص

تسلم مدارس جديدة بقوص