فيديوجراف.. على أغاني شعبية .. التحقيق في واقعة رقص مدرس وسط الطلبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحت عنوان رقص مدرس مع طلبة على اغاني شعبية حيث اثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل غضب الرواد مطالبين بضرورة التحقيق مع هذا المدرس .

فيديو رقص مدرس مع الطلبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام مدرس بالرقص والغناء مع بعض الطلبة أثناء إعطائهم درس خصوصى فى إحدى المواد الدراسية بإحدى القاعات "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

ونستعرض المزيد من التفاصبل عن واقعة فيديو رقص مدرس مع طلبة من خلال الفيديوجراف التالي: