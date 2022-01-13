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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإثنين.. تفاصيل عروض نادي سينما المرأة بالهناجر

صدى البلد

يستأنف نادي "سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٧ يناير في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائي القصير" لحظة صدق"،والفيلم الروائي القصير "العزلة مسرحية من فصل واحد" 

والفيلم الروائي القصير "في هذا الركن الصغير"  للمخرج "هشام علي عبد الخالق" والفيلم التسجيلي "ثالث ايام العيد" اخراج "احمد زغلول". 

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وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"و الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

صندوق التنمية الثقافية دار الاوبرا المصرية السيناريست المركز القومي للسينما احمد علي مسرحية سينما المرأة

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