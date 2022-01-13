بالتايجر الجريء.. سامية الطرابلسي تتحدى البرد .. صور

خضعت الفنانة سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة على أحد الشواطئ، وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وبدت سامية بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان بنقشة التايجر، ذا كتف واحد ومكشوف من إحدى الساقين، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء برقبة عالية باللون الجملي.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سامية تسريحة شعر عكست أنثوتها، حيث تركت خصلات شعرها السوداء الطويلة تنسدل على ظهرها بشكل مرتب ولامع، وزينته بقبعه من الخوص باللون البيج؛ لتتماشى مع استايلها.



انتهت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى من تصوير مشاهد دورها في فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدى الميرغنى ومصطفى خاطر، فى مدينتى الأقصر وأسوان، على أن تستكمل باقى مشاهدها فى القاهرة مع فريق العمل.



فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

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https://www.instagram.com/samiatrabelsiii/p/CYrcsJqIhIJ/?utm_medium=copy_link