عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بلاغ بوجود قنبلة.. طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في مدينة سامارا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأن طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورج الروسية، تستعد للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن مصدر وصفته بـ “المطلع” تأكيده أن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من سان بطرسبورج متوجهة إلى سامارا.

وذكر المصدر أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات.

ومن المتوقع أن تحط الطائرة في سامارا في الساعة الـ13.30 تقريبا بعد الظهر بتوقيت موسكو.

أمم إفريقيا .. طائرة خاصة لنقل مشجعي المنتخب إلى الكاميرون

طائرة لنقل زوار الواحة خلال مهرجان التمور المصرية بسيوة

طائرة ركاب سان بطرسبورج قنبلة بلاغ طائرة روسية

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي والقنوات الناقلة

حكم هدم المقبرة للتجديد وما هي الإجراءات لذلك؟.. الرأي الشرعي بالتفصيل

القدس.. قرار بهدم المسجد القديم صاحب القبة الذهبية

أمم إفريقيا.. طائرة مشجعي المنتخب تقلع من مطار القاهرة إلى الكاميرون

الصحة: فحص 2مليون و467ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

رانيا المشاط: مشروعات بتمويل 26 مليار دولار لتلبية أهداف التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقية|وزير التعليم يصدر17 قرارا مفاجئا فجر اليوم

أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظاتl مركز التنبؤ ينشر توقعات الطقس

التعليم: إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا.. تفاصيل

الطقس غدا شديدة البرودة لحد الصقيع وأمطار بعدة محافظات

هل القطط تجلب الرزق في البيت؟.. 17 حقيقة لا يعرفها كثيرون

دكاترة باشوات.. عمرو أديب يكشف سر سرعة شفاءه من كورونا

صرف رواتب العاملين في الحكومة عن شهر يناير في هذا الموعد

التعليم: تأجيل الامتحانات لطلاب المدارس المصابين بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. أول ظهور لابنة إجلال زكي وأحفادها

حسين الجسمي بـ"جلسات العاذرية": وما زاد دفء المشاعر إلاّ حضور أهل السعودية

نشرة المنوعات.. زوج يقتل زوجته من أجل 4 مليون دولار.. أوميكرون يصيب الرضع.. ولحظة ظهور أخطبوط أبو بطانية النادر

أبو بطانية.. شاهد لحظة ظهور أخطبوط نادر لأول مرة منذ عقود|فيديو

فيديو

دولة تجاوزت الحرارة فيها ٥٠ درجة في الشتاء

تطورات حالتها الصحية.. بسمة وهبة: أرجوكم بلاش إشاعات احتاج تشجيعكم

اكتشاف مفاجئ يخص أمريكيًا زرع قلب خنزير بـ جسمه | فيديو جراف

بينهم رضيع.. أم تفقد أطفالها الأربعة مختنقين في شقة بفيصل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

اﻟﻤﺰﻳﺪ