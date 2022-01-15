بعد بلاغ بوجود قنبلة.. طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في مدينة سامارا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأن طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورج الروسية، تستعد للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن مصدر وصفته بـ “المطلع” تأكيده أن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من سان بطرسبورج متوجهة إلى سامارا.

وذكر المصدر أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات.

ومن المتوقع أن تحط الطائرة في سامارا في الساعة الـ13.30 تقريبا بعد الظهر بتوقيت موسكو.