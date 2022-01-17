استر نفسك الأول.. داعية: الله يحب الحياء والستر واخش هذا الفعل

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يحب الحياء والستر، مشدداً :"استر الناس عشان ربنا يسترك، وقبلهم استر نفسك ولا تفرح بفضحهم لأنك لست مؤمناً من الفضيحة".

ولفت رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي، إلى أن هناك وصية مهمة جداً وهي عنوان الحلقة "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"، مبيناً أنه قوي في الإيمان والعلم والصحة والعسكرية والأمن وتواصله الاجتماعي وغيره من الأمور.

جوهر المروءة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، دعت المسلم إلى الحفاظ على صحته ونفسه التي بين جنبيه، لأنها أمانة سيسأل عنها يوم القيامة.

وتابع رمضان عبد المعز: قيل لسفيان بن عيينه أين نجد المروءة في كتاب الله فقال: قال تعالى :"خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين"، أي العفو عن المذنبين والتراحم معهم، واعرض عن الجاهلين أي الحلم وهي جوهر المروءة.

وأكمل: تتكون المروءة من ثلاث هي “طلاقة الوجه، التودد، قضاء الحوائج”، مستطردا أن أزمة الزواج الحالي وكثرة الطلاق هو غياب المودة والرحمة.

صيانة مروءتك

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن هناك أمران لا ينبغي للمسلم أن يقصر فيهما، صيانة صحتك وصيانة مروءتك.

وقال رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي، اليوم الاثنين:" بنسمع من تحور لوباء كورونا وبنقول للناس خدوا بالكو من صحتكم.. ربنا أمرنا بالحفاظ على النفس فقال :"ولا تقتلوا أنفسكم".

وبين رمضان عبد المعز أن الإسلام دين اهتم بالصحة الشخصية والعامة، ودعانا إلى التطهر والاغتسال، لافتاً إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى النظافة الشخصية في كل جوانبها، وفي كل مرة نتوضأ نستنشق ونستنفر ونحرص على وصول الماء لمناطق متفرقة من الجسم حرصاً على هذه النظافة.

الستر من القيم الدينية

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الستر من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، موضحاً أن المسلم يعلم فضيلة الستر، وعليه إذا شاهد معصية دفنها وإذا شاهد حسنة أذاعها.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون عبر قناة "دي إم سي": "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.. والله يزيل ستره عمن يفضحون الناس.. الإيمان لا يتحقق إلا بالستر".

وأوضح رمضان عبد المعز، أن الله عز وجل يحب الحياء والستر لعباده ويعفو عن الخطأ، موضحاً أن ستر الله تعالى في الدنيا والآخرة.

ونصح الجميع بألا يتحدثوا عن معاصيهم لأحد من البشر مطلقاً، ويجعلونها بينهم وبين الله عز وجل ويطلبون العفو والمغفرة منه.

واختتم : البشر كلهم عيوب، ولذلك المؤمن هو الذى يستر على الناس.. النبى صلى الله عليه وسلم قال إن كل أمتى معافى إلا المجاهرين الذين يتحدثون عن معاصيهم بين الناس".

تناصحوا

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الناس لا يزالوا بخير ما تناصحوا.

وأضاف عبدالمعز خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" : الله يقسم بالزمن في قوله" والعصر"، إن الإنسان لفي خسر، موضحا: وليس كل الناس في خسر لكن استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

وتابع: يجب أن تتواصل مع الناس بالخير و نحثهم على فعل الخير، وحتى يكتب الله النجاة علينا بالإيمان والعمل الصالح وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر.

وتابع: الله أمرنا أن نكرم اليتيم، ولا يجوز أن نعامل اليتيم معاملة غير لائقة وليس واجبنا أن نطعمه فقط لكن ننصحه ونوجهه.