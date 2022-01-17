حكم الجمع في النية للذبيحة الواحدة.. دار الإفتاء تجيب

حكم الجمع في النية للذبيحة الواحدة ، في هذا الشأن، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الجمع في النية للذبيحة الواحدة، بمعنى أن تكون بنية العقيقة وشراء سيارة جديدة وشراء شقة جديدة؟

حكم التشريك في النية

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع في النية للذبيحة الواحدة وهذا ما يسمى في الشرع بالتشريك في النية.

وأشار إلى أن الذبيحة إما تكون شاة أو شاتين أو عجل أو سبع عجل أو سبعان أو نصف عجل، الأصل ألا تقل الذبيحة عن شاة، والشاة تساوي سبع أو سبع بقرة أو جاموس.

وذكر أن الأفضل على الإنسان المسلم أنه لو كان قادرا أن يكون كل نية بذبيحة بمفردها.



حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في بهيمة واحدة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سائل يقول في سؤاله "هل يجوز عمل أضحية وعقيقة في نفس البهيمة؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن العجل يجزئ عن سبعة أغراض، فيجوز الاشتراك في الأضحية من العجل والجاموس والبقر بنية الأضحية وعقيقة.

وذكر أمين الفتوى، أن السبع من الأجزاء السبعة يجزئ عن عقيقة وسبع آخر يجزئ عن الأضحية وبذلك يجوز الاشتراك في الأضحية بأكثر من نية.



حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سُنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.