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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: ليس من حق الإسماعيلي المطالبة بإبعاد حكام بعد أحداث مباراة الأهلي

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن بيان نادي الإسماعيلي اليوم ليس في محله على الإطلاق.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "ليس من حق الإسماعيلي المطالبة بإبعاد حكام في المباريات".

وتابع :"بطولة كأس الرابطة تنشيطية في المقام الأول".

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، بيانًا رسميًا، يؤكد من خلاله رفضه الأخطاء التحكيمية، التي حدثت خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان محمد الصباحي، حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة في مباراة الفريق أمام الأهلي وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.

ويشدد المجلس على أنه لا يقبل على الإطلاق بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق النادي، واذ يقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي هذا الاحتجاج الرسمي يطالب فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية باعتبارهما القائمين على إدارة نشاط الكرة فى مصر بالآتي..

– اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين في الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

-إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

-إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

-وفى حال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه فى التصعيد والمتمثل فى عدم الاستمرار فى تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادي الذي يتمتع بظهير جماهيري كبير.

محمد الصباحي الأهلى

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