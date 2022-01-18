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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مجلسا النواب والشورى بالبحرين يستنكران استهداف الحوثي منشآت مدنية بالإمارات

صدى البلد

أعربت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف منشآت مدنية حيوية في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، في خطوة خطيرة تنم عن انتهاكٍ صارخٍ للمواثيق والمعاهدات الإنسانية الدولية، وتحدٍ للمجتمع الدولي، عبر تهديد أمن المنطقة والمصالح العالمية الممتدة فيها.


وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن ذلك جاء في برقية بعثتها إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام ورفضها المطلق لهذا العبث الإرهابي الذي تمارسه ميليشا الحوثي، باستهداف المناطق الحيوية في إمارة أبو ظبي بالإمارات، الأمر الذي تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.


وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني وقوف مملكة البحرين مع دولة الإمارات الشقيقة صفاً واحداً، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن وحدة أراضيها وتحقيق الأمن والأمان والسلام لمواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة أي استهدافات إرهابية غاشمة تزعزع أمنها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإجرامية الحوثية الإرهابية، التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ موقف حازم تجاه تلك الممارسات الإرهابية الجبانة.


من جانبها، أدانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، برئاسة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي، مؤكدة أن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم يعد اعتداءً آثمًا وسافرًا على سيادة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية كافة.


وفي سياق متصل، استنكر مجلس الشورى البحريني قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 


وأعرب المجلس عن إدانته لهذا الاعتداء الإرهابي الذي يمثل تجاوزاً واضحاً للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة دولة عربية شقيقة، مؤكدا أن هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار هذه الميليشيا في أعمالها العدائية تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا موقف مملكة البحرين الداعم والمؤيد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة.

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