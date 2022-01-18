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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إبراهيم الطيب يشارك في معرض القاهرة بـ "بستان الورد في الخلق المحمود"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا كتاب "بستان الورد في الخلق المحمود" للكاتب إبراهيم الطيب ،  للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

كتاب "بستان الورد " يحكي في عُجاله عن هذا الزمن المبارك في بعض الصفات التي كان يتمتَّع بها هولاء السادة رضي الله عنهم وكيف لشبابنا اليوم أن يجعلَ هذا النموذج المبارك عُنوانَ حياته في تلك الصفات.

وأعلنت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي تحت شعار: "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة،  ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

كتاب بستان الورد في الخلق المحمود للكاتب إبراهيم الطيب معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم

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