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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التهابات وردية..أستاذ فيروسات: أوميكرون يصيب الإنسان عن طريق العين

صدى البلد

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إن فيروس كورونا يصيب الفرد من خلال الفم والأنف والعين، متابعا: فيروس كورونا يمكن أن يصب أغشية العين، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات وردية.

وأضاف "أيمن الشبيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية"، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الإنسان عن طريق القناة الدمعية التي تصل بين العين والأنف، مؤكدا أن فرص الإصابة بهذه الطريقة قليلة للغاية.

واسترسل: متحور أوميكرون أقل تأثيرا وضررا من باقي التحورات الأخرى ولكنه أكثر انتشارا بنسبة 20%، متابعا: كثرة انتشاره يمكن أن تتسبب في إصابة الأفراد بالتهابات وردية في العين.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، سواء من خلال ارتداء الكمامة أو "الفيس شيلد"، مؤكدا على أن متحور أوميكرون يصيب الجهاز العلوي التنفسي ولا يسبب التهابات رؤية مثل متحور دلتا.
 


 

التهابات وردية فيروس كورونا كورونا متحور اوميكرون اخبار التوك شو

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