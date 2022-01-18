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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمن صوت رونالدو وميسي في جائزة ذا بيست؟

ميسي - رونالدو
ميسي - رونالدو

توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب لعام 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافس على هذه الجائزة مع ليفاندوفسكي، في القائمة النهائية، كل من النجمين العملاقين ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

النجم البولندي حافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به في النسخة الماضية أيضًا.

ونشر الحساب الرسمي لفيفا اختيارات قادة المنتخبات في جائزة أفضل لاعب في العالم.

فلمن صوت رونالدو وميسي في جائزة ذا بيست؟

اختار رونالدو روبرت ليفاندوفسكي، يليه الفرنسي نجولو كانتي ثم الإيطالي جورجينيو ثنائي فريق تشيلسي.

أما ميسي فاختار زميليه في باريس سان جيرمان الثنائي نيمار وكيليان مبابي، في المركزين الأول والثاني على الترتيب، ثم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد في المركز الثالث، في اختيارات الأرجنتيني.

وتواجد الثنائي في تشكيل الأفضل خلال العام، أثناء حفل جوائز الأفضل ذا بيست.

وحصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على جائزة “فيفا” الخاصة لعام 2021.

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات.

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