ويرد آل.. دانيال رادكليف بطل هاري بوتر يقدم أول عمل سيرة ذاتية في مشواره

يلعب الممثل الإنجليزي دانيال رادكليف بطل سلسلة أفلام هاري بوتر الشهير شخصية المغني الأمريكي المعروف ويرد آل يانكوفيك في فيلم سيرة ذاتية جديد بحسب موقع فاريتي.

يقدم دانيال رادكليف الذي يبلغ من العمر 32 عاما، سيرة ذاتية لأول مرة في مشواره، للموسيقي الذي مازال على قيد الحياة والحائز على جوائز جرامي وسيشارك بدوره في كتابة سيناريو الفيلم مع إريل أبيل.

ويرد آل يانكوفيك هو مغني وكاتب أغاني أمريكي، ومنتج موسيقى وكوميديان وعازف شهير، عرف بتقديم برنامج The Weird Al Show عام 1997، وتشتهر أغانيه بحس الفكاهة.

يلقى فيلم دانيال رادكليف الجديد الضوء على الصعود السريع لـ ويدر أل إلى الشهرة وتحقيق نجاحات مبكرة في مشواره، وعلاقاته العاطفية مع المشاهير وأسلوب حياته الفاسد الذي عرف عنه في بعض الفترات.

يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة حول مسيرة ويرد أل الفنية من طفل موهوب ومعجزة إلى أعظم أسطورة موسيقية على مر العصور.

وعبر ويرد آل عن سعادته لتقديم دانيال رادكليف شخصيته في الفيلم الجديد، مؤكدا على أنه لا يشك في قدرته على تقديم الدور بصورة يتذكرها الأجيال في المستقبل.

فاز ويرد أل يانكوفيك بخمس جوائز جرامي، وهو المغني الأكثر مبيعا على الإطلاق، ودخل ألبومه الكوميدي الأول في قائمة أفضل 200 ألبوم في قائمة بيلبورد.

سيبدأ تصوير فيلم السيرة الذاتية في لوس أنجلوس بداية من فبراير المقبل، وسيعرض على إحدى المنصات الأمريكية، ولم يتم الكشف بعد عن باقي فريق التمثيل.